Covid-19 : pourquoi la facture d’électricité risque d’augmenter ?

Avec le confinement, le Covid-19 et les mesures sanitaires mises en place, le temps passé à son domicile a fortement augmenté. Télétravail, activités d’intérieur, structures extérieures fermées sont autant de raisons qui nous poussent à rester chez nous. Attention, si beaucoup y voient l’avantage de ne plus se déplacer réduisant ainsi la facture des transports, les effets négatifs sont pourtant nombreux. Avec plus de temps passé à son domicile, la facture énergétique augmente. Le chauffage, la lumière, tout y passe. De fait, il faut impérativement faire attention à sa dépense d’énergie pour ne pas se retrouver avec une mauvaise surprise à la fin de l’année, au moment de payer les factures.

La consommation énergétique augmente en télétravail à cause du Coronavirus

Travailler depuis chez soi apporte évidemment de nombreux avantages. Cependant, il existe des inconvénients. En effet, lorsque l’on travaille depuis son domicile, la facture énergétique augmente. Ainsi, comme l’explique Selectra dans son rapport, la consommation électrique peut varier de 18 à 87 euros par mois en plus pour les ménages. Une somme non négligeable qui, à l’année, peut rapidement se chiffrer en centaine d’euros ! Surtout à la suite du confinement lié au coronavirus, qui a forcé tous les Français à rester chez eux !

Pour éviter de mauvaises surprises, il est donc nécessaire de faire attention dès maintenant à sa consommation énergétique. De plus, avec l’approche de l’hiver, il s’agit du meilleur moment pour actualiser son système de chauffage. Cela évitera ainsi les déconvenues liées au surplus consommation causé par le télétravail.

Rendre sa maison intelligente pour réduire sa facture d’électricité

Parmi les solutions existantes sur le marché, les assistants connectés représentent une très bonne alternative pour effectuer des économies d’énergie.

Programmateur Heatzy

Par exemple, l’entreprise française Heatzy propose des stations pilotes qui permettent de programmer son chauffage. À l’aide de ces petits concentrés de technologie, il est possible de mettre en place un écosystème connecté dans sa maison. Un réel avantage, qui permet de reprendre le contrôle de son chauffage et le planifier efficacement. Cette solution permet de programmer des plages horaires pendant lesquelles le chauffage sera moins utilisé. En somme, il s’agit d’un très bon moyen de réduire sa consommation énergétique et son impact environnemental.

Cependant, si Heatzy venait à ne pas vous convenir, n’hésitez pas à vous tourner vers notre article dédié sur les meilleures astuces pour réduire sa facture énergétique en hiver !