Les JBL Tune 120TWS s’affichent comme l’entrée de gamme des intra-auriculaires true wireless. Disponibles à partir de 75 euros, découvrons plus en détail ces écouteurs et notamment si le rapport prix – qualité sonore est au rendez-vous.

JBL Tune 120TWS : Découverte

Le produit est livré dans un packaging comprenant les intra-auriculaires, le boîtier de rangement et de recharge, un câble micro USB et 3 embouts en silicone de tailles différentes (S, M et L).

Le boîtier est de bonne facture, sérigraphié JBL, avec des dimensions d’environ 7 cm x 6 cm pour une épaisseur de 2,5 cm. Il rentrera donc facilement dans une poche. La charnière à ressort donne une impression de qualité. La connectique est malheureusement en micro USB à l’heure où l’USB-C se généralise.

Les écouteurs sont aimantés au boîtier lorsqu’ils sont rangés. Cela permet d’éviter qu’ils tombent à l’ouverture du boîtier, et qu’ils se placent bien sur les connecteurs de charge.

JBL Tune 120TWS : Caractéristiques techniques

Du côté des caractéristiques techniques nous trouvons là du basique dans l’entrée de gamme :

Bluetooth 4.2

Taille des Haut-Parleurs (mm) : 5.8

Sensibilité des Haut-Parleurs à 1kHz / 1mW (dB)96

Réponse en fréquence dynamique 20Hz – 20kHz

Impédance (ohms)14

Poids 73g

Profils Bluetooth A2DP 1.3 AVRCP 1.5 HFP 1.6

Fréquence de l’émetteur Bluetooth 2.402 GHz – 2.48 GHz

Modulation de l’émetteur Bluetooth GFSK, Π/4 DQPSK and 8DPSK

Puissance de l’émetteur Bluetooth 0~10 dbm

Batterie Lithium-ion (85mA/3.7V)

Ergonomie et design

Les JBL Tune 120 TWS mélangent le blanc et le gris, avec une finition brillante pour un rendu plutôt sympa. Il existe également une version noire. Les logos JBL sont en fait les boutons de commande car à ce prix, pas de commandes tactiles !

Les écouteurs ne sont pas trop imposants, ils rentrent parfaitement dans l’oreille. Comme pour tous les écouteurs, il conviendra de bien choisir l’embout en silicone le plus adapté à vos oreilles. Cela à la fois pour une question de maintien, mais aussi pour la qualité de l’écoute.

Fonctionnalités des JBL Tune 120TWS

Au niveau des fonctionnalités, nous avons :

Microphone intégré

Étui de recharge intelligent

Embouts ergonomiques

Assistant Google intégré

Appels mains libres

Son JBL Pure Bass

Commandes sur casque (non tactiles)

Les commandes n’étant pas tactiles, elles se font par pression sur les écouteurs ce qui n’est pas dû plus agréable. Avec l’écouteur gauche, on peut naviguer entre les pistes (avance et retour). L’écouteur droit permet de mettre en pause ou relancer la lecture, couper le micro, prendre un appel ou lancer l’assistant Google.

En revanche, pas de contrôle du volume. Il faudra systématiquement le faire directement sur l’appareil source. Également, il n’y a pas de capteur de proximité donc pas de mise en lecture automatique. Il faudra bien faire attention de remettre les écouteurs dans le boîtier de charge après utilisation faute de quoi, lecture dans le vide et décharge assurée !

De même, les JBL Tune 120 TWS ne se connectent pas chacun de leur côté à l’appareil source. C’est l’écouteur droit qui sert de maître et qui assure le relais des signaux entre la source et l’écouteur gauche. Il est donc impossible d’utiliser l’écouteur gauche seul comme kit mains libres. On peut en revanche le faire avec l’écouteur droit.

Audio

Le son JBL pure bass est mis en avant par le fabriquant comme un point fort. Il est vrai que les basses sont présentes, peut être parfois un peu trop, mais cela reste largement acceptable. Les aiguës sont également présentes et confèrent une homogénéité agréable.

Au quotidien, le son est donc globalement satisfaisant et de qualité pour une entrée de gamme. Il n’y a pas de saturation. Toutefois, la qualité sonore et l’immersion montent un cran au-dessus à volume élevé et c’est dommage sauf pour ceux qui aiment en prendre plein les oreilles !

Autonomie

L’autonomie est d’environ 4 heures tandis que le boîtier de rechargement peut fournir 3 charges complètes. Cela porte donc une autonomie globale à 16 heures. C’est correct sans être exceptionnel, mais 4 heures consécutives c’est suffisant dans la majorité des cas. À noter qu’une charge de 15 min offre 1 h d’autonomie.

Conclusion

Les JBL Tune 120TWS sont donc une entrée de gamme dans la catégorie des intra-auriculaires, mais ils s’en sortent plutôt bien. La qualité sonore est globalement bonne, la finition est de qualité et l’autonomie satisfaisante pour un usage quotidien. On regrettera l’absence du contrôle de volume sur les écouteurs et la connexion micro USB. À retrouver sur le site JBL.

JBL Tune 120TWS 74€ 8.5 Ergonomie 8.5/10

















Qualité sonore 9.0/10

















Autonomie 9.0/10

















Fonctionnalités 7.5/10

















Points positifs Bon confort

Basses

Aigues

Autonomie Points négatifs Commandes non tactiles

Pas de commande de volume

Pas de lecture automatique

