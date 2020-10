Un événement coréen permet aux entreprises de trouver des clients européens !

Publicité

La pandémie de COVID-19 a restreint les activités de commercialisation, telles que l’annulation ou le report d’expositions et de réunions d’affaires à l’échelle mondiale. Les entreprises ont donc du mal à identifier les canaux de vente. Pour tenter de remédier à cette situation, le ministère des sciences et des TIC (ministre : Choi Kiyoung) organise ce roadshow commercial en ligne pendant deux semaines depuis le 12 Octobre, en collaboration avec l’Agence nationale de promotion de l’industrie des technologies de l’information (NIPA / président : Kim, Chang Yeong).

2020 Digital Content Online Business Roadshow

2020 Digital Content Online Business Roadshow est un programme visant à construire un réseau mondial d’entreprises en ligne, en ciblant particulièrement l’Amérique du Nord et l’Europe comme marchés stratégiques pour la commercialisation du réseau 5G.

Cette tournée de présentation sera suivie par 11 entreprises de contenu numérique émergentes qui combinent les nouvelles technologies, notamment la réalité virtuelle (RV) et la réalité augmentée (RA), dans divers domaines industriels, dont l’éducation, les soins de santé, le mode de vie et les plateformes.

Les visiteurs peuvent explorer les halls d’exposition virtuelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ils peuvent regarder des vidéos promotionnelles présentant les caractéristiques uniques de chaque entreprise ou de ses produits, parcourir des documents numériques téléchargeables, accéder à des vidéos de présentation, poser des questions en temps réel et enfin organiser des réunions avec les partenaires commerciaux de contenu numérique en Corée.

Il y a également un événement de promotion. En effet, si vous participez au stand de RV, vous obtiendrez des points à échanger contre un cadeau. Toute personne du monde entier qui s’intéresse au contenu numérique peut participer avec une inscription gratuite. Ne manquez donc pas cette occasion de rencontrer le contenu numérique sophistiqué et avancé de la Corée qui utilise les technologies TIC tout au long de notre vie.

Liste des start-up à découvrir

Société Produits / Service Enable Wow Basé sur la tablette iOS/Android et le téléphone intelligent Présentation et démonstration de l’application [Solution de déclenchement des hyperliens mobiles] Web, App, Embed également des services de solutions pour diverses industries d’affichage FRONTIS Corporation AR Beauty Mirror Solution permet aux consommateurs de se consulter sur les problèmes de peau et de recommander des produits de soin par l’analyse de la peau, la réalité augmentée et AI Chabot. Letsee, Inc. La plateforme Letsee WebAR utilise l’écosystème du web, qui est une plateforme de contenu ouverte qui peut utiliser un nombre illimité de contenus en temps voulu. Le principal avantage de WebAR est qu’elle est disponible sur internet avec un téléphone portable, ce qui évite aux utilisateurs de devoir télécharger une application. LUXROBO Le bloc intelligent MODI de LUXROBO est le produit le plus innovant qui puisse fournir une éducation logicielle créative dans la quatrième révolution industrielle Nuvi lab AI Food Scanner est un scanner qui mesure la consommation alimentaire, analyse les habitudes alimentaires et fournit des conseils de santé personnalisés Platfarm Mojitok propose des solutions de stockage de bout en bout, basées sur le cloud, pour les applications de communication, afin de convertir les utilisateurs en clients payants. Avec une bibliothèque de 120 000 autocollants GIF et un SDK équipé d’une IA, nous offrons un UX et une monétisation supérieurs pour les applications de messagerie, de médias sociaux, d’appareils photo, etc. PlayCurio Co., Ltd. La série Curio AR Play est un outil d’apprentissage qui permet aux enfants de créer des synergies éducatives et d’accroître l’efficacité de la communication. StudioCOIN corp. ForumVR est un jeu de RV d’apprentissage collaboratif où les membres d’une équipe composée d’un expérimentateur et de 5 à 10 participants se rejoignent par le biais de conversations et de discussions. À la fin du jeu, les enfants se réunissent pour organiser et exprimer leurs pensées sur chaque sujet. Visang Education Inc. Programme d’apprentissage numérique interactif grâce à l’utilisation de tableaux et de tablettes intelligents VIZinf Partager l’expérience / Au-delà du HMD / Vue illimitée Woongjin Thinkbig Co., Ltd. ARpedia montre un tout nouveau monde de la lecture de livres avec diverses technologies. Elle présente des images virtuelles qui se superposent au monde réel. Les écrans font appel à votre corps et vous interagissez avec ce que vous voyez. Cela exige certainement plus que vos yeux lorsque vous lisez.