Asus Meta Buffs, des nouveautés plus haut de gamme !

À la suite de la conférence NVIDIA annonçant les RTX série 30, Asus a lancé sa conférence Méta Buff. Annonçant ainsi une nouvelle gamme pour la marque !

Méta buffs, kesako ?

ASUS ROG a annoncé une toute nouvelle gamme de produits gaming, la gamme META BUFFS ! Tous les nouveaux produits présentés étaient en phase avec le thème : ils sont à la fois plus légers, plus rapides et plus puissants, pour faire passer l’expérience gaming au niveau supérieur.

« Ces derniers temps, nous passons de plus en plus de temps chez nous pour travailler, apprendre et jouer. Maintenant qu’ils se consacrent davantage à ce qui leur plait le plus, de nombreux joueurs ont envie de passer au niveau supérieur avec de nouveaux périphériques et composants » Jackie Hsu, vice-président d’ASUS et codirecteur des groupes Open Platform Business et AIoT Business.

Carte graphique ROG Strix série 30

Les ROG Strix GeForce RTX 30 ont été conçues en intégrant des innovations en matière de refroidissement et de façon à s’adapter à l’architecture dynamique NVIDIA Ampere. Elle comprend donc trois ventilateurs axiaux qui remplissent des objectifs précis. Le ventilateur central propulse l’air dans les ailettes du radiateur vers le dissipateur de chaleur. Les deux autres ventilateurs offrent une meilleure circulation latérale de l’air et dans toute la surface de refroidissement. Le tout sur un radiateur de plus grande taille, qui occupe la quasi-totalité du slot de 2,9 pouces.

La somme de toutes ces améliorations se traduit par un incroyable bond en avant en matière de refroidissement. Combinées aux performances étonnantes de l’architecture NVIDIA Ampere, elles permettent aux joueurs d’accéder à des expériences inédites !

Moniteurs gaming ROG Swift 360 Hz PG259QN et PG259QNR

Les ROG Swift PG259QN et PG259QNR figurent parmi les moniteurs les plus rapides au monde, avec des fréquences de rafraîchissement de 360 Hz. La dalle 24,5 pouces FHD (1920 x 1080) est dotée de la technologie Fast IPS. Les éléments en cristaux liquides s’allument et s’éteignent quatre fois plus vite que ceux des dalles IPS habituelles ! L’écran est compatible HDR10 et NVIDIA G-SYNC.

Les moniteurs ROG Swift 360 Hz PG259QNR NVIDIA G-SYNC intègrent Reflex Latency Analyzer. Un outil révolutionnaire de mesure de la latence du système. Reflex Latency Analyzer détecte les clics et mesure le temps nécessaire pour que les pixels concernés changent à l’écran.

En complément de cet outil, le ROG Swift 360Hz PG259QNR comprend également un kit de montage ROG. Il suffit de trois étapes pour remplacer le support par défaut par ce kit. Le serre-joint en C a une ouverture max de 80 mm, pour une compatibilité maximale avec la plupart des bureaux.

Ventilateur ROG Strix XF 120

Le ROG Strix XF 120 est un ventilateur 120 mm polyvalent. Il délivre un flux d’air de 1,7 m3 par minute et une pression statique H2O de 3,07 mm. Conférant ainsi suffisamment de flexibilité pour être utilisé dans des applications de pression statique. Notamment pour refroidir le processeur ou le radiateur, ou encore le châssis.

Le ROG Strix XF 120 possède une technologie de lévitation magnétique qui réduit les frictions lors de la rotation. Offrant alors un profil acoustique silencieux et une longévité de 400 000 heures ! Tandis que les pales rainurées et le design antivibrations réduisent encore le bruit. Sa grande plage de fonctionnement, de 250 à 1 800 tr/min permet de régler le ventilateur à une vitesse basse. Il s’éteindra alors automatiquement lors des cycles à 0 % en PWM.

Routeur gaming ROG Rapture GT-AXE11000

ASUS est la première entreprise à lancer un routeur WiFi 6. Le ROG Rapture est doté de la bande passante la plus large du monde avec ses canaux de 160 MHz. Son design tribande et sa connectivité WiFi 6E 802.11ax lui permettent de supporter des vitesses jusqu’à 11 000 Mb/s. Tandis que son agrégation WAN offre des vitesses jusqu’à 2 Gb/s. Avec son WiFi 6 et son port LAN de 2,5 Gb/s, les réseaux filaires et sans fil peuvent tous deux atteindre des vitesses supérieures à 1 Gb/s. Le GT-AXE11000 comprend un processeur à quatre cœurs 1,8 GHz avec 1 Go de RAM, pour supporter les trafics intenses. Le routeur utilise le tout dernier amplificateur de puissance 6 GHz afin d’améliorer la couverture et la qualité du signal.

Clavier ROG Strix Scope RX

Le ROG Strix Scope RX est le premier clavier gaming mécanique RGB à proposer les switches mécaniques optiques ROG RX Red. Les premiers au monde à posséder un design à base carrée vide avec des LED RGB intégrées, pour un éclairage sur chaque touche. Le design unique de chaque switch assure un délai d’anti-rebond quasi nul, pour une activation immédiate. Sa base carrée vide et son mécanisme de stabilisation en X garantissent une frappe stable. Il bénéficie en outre d’une durabilité sans précédent, avec une durée de vie de plus de 100 millions de pressions.

Le ROG Strix Scope RX répond à la norme IP56, pour une longévité accrue. Son port USB 2.0 peut servir à charger un appareil ou pour le stockage externe. La touche Stealth réduit toutes les applications et met le volume en mode muet pour une discrétion instantanée. Pratique lorsque vous regardez un film -18 , quand vous êtes censé travailler ! On y trouve aussi le logo ROG rétroéclairé et différents effets d’éclairage personnalisables via le logiciel Armoury Crate.

Casque ROG Delta S

Avec le casque gaming ROG Delta S, le son est impeccablement clair et détaillé, pour donner aux joueurs les plus férus l’avantage nécessaire à la victoire. Sa technologie de pointe ESS 9281 CODEC avec QUAD DAC en fait le premier casque doté de la technologie Master Quality Authenticated (MQA), un codec primé qui garantit un son digne d’un studio.

Le microphone ASUS, avec sa technologie intelligente de réduction des bruits du ROG Delta S, assure des communications d’une clarté incomparable.

Le ROG Delta S pèse à peine 300 grammes. Ses coussinets en « D » sont synonymes de confort parfait notamment lorsque le casque est porté plusieurs heures d’affilée. Son connecteur USB-C permet aux utilisateurs de commencer à jouer sur PC, puis de passer sur console ou mobile sans devoir changer de casque. Son éclairage RGB personnalisable et circulaire peut être synchronisé grâce à Aura Sync.

Tapis de souris ROG Scabbard II

Le ROG Scabbard II est un tapis de souris extralarge qui fournit une surface assez vaste pour poser un clavier, une souris et d’autres équipements gaming.

Il est en outre composé d’un tissu résistant recouvert d’un nanorevêtement anti-poussière, imperméable à l’eau et aux matières huileuses, pour une surface glissante parfaite.

Ses bords anti-effilochements cousus de points rapprochés combinés à sa base agrippante en caoutchouc font du ROG Scabbard II le meilleur allié des joueurs.

Prix et disponibilité

Les produits Meta Buffs ont été annoncés, mais, pour le moment aucune date ni de prix nous ont été communiquées. Mais nous ne manquerons pas de vous tenir informé !

En tout cas les produits Meta Buffs s’annoncent comme prometteurs ! Si vous souhaitez en savoir plus, rendez-vous sur le site de l’événement !