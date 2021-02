Sony WF-1000X-M4, un gros changement de design s’annonce

Sony et ses WF-1000X-M3, les principaux rivaux des AirPods Pro, sont considérés par beaucoup comme des références parmi les écouteurs « True Wireless », notamment grâce à une réduction de bruit très réussi. Presque deux ans après leurs sorties, c’est sur Reddit que l’utilisateur Key_Attention4766 a publié une photographie décrite comme l’emballage des prochains écouteurs de Sony, les WF-1000X-M4.

Photographie partagée par l’utilisateur Key_Attention4766 sur Reddit

Un look totalement revu

Le site The Walkman Blog décrit le supposé nouveau design comme très probable grâce à plusieurs indices. Tout d’abord la police d’écriture et le style global des informations présentes sur la boîte sont très ressemblants à ce que Sony utilise pour ses autres produits. De plus, le site a essayé d’identifier les différents composants des écouteurs, comme des microphones (pour les réductions de bruits ainsi que pour la voix) et une matière s’apparentant à de la mousse pour une meilleure isolation. Ils ont également remarqué la forme arrondie permettant de placer une plus grande batterie que ses prédécesseurs, les WF-1000X-M3, pour une meilleure autonomie.



Cependant, toujours d’après The Walkman Post, le logo Sony aurait un placement étrange comparé aux autres produits de la marque. En effet, les photographies le montreraient sur la tranche de l’écouteur et non à l’extérieur, ainsi que mal centré.



Photographie de la boîte contenant les informations sur l’autonomie des WF-1000X-M4



L’utilisateur Reddit Key_Attention4766 a partagé un autre cliché où l’on voit l’autonomie annoncée des nouveaux WF-1000X-M4. Elle serait donc, avec la réduction de bruit, de 6 heures, ainsi que de 18 heures supplémentaires grâce à la boîte de recharge.



Rien ne nous indique pour le moment que ces fuites soient vraies. Sony n’a pour l’instant rien annoncé à propos de ses prochains écouteurs. Il est tout de même possible que la marque nous donne de ses nouvelles dans les prochains mois. En effet, la sortie du casque WH-1000X-M3 en 2018 avait précédé de quelques mois celle des écouteurs WF-1000X M3, signe de complémentarité. Après la sortie en août dernier du WH-1000X-M4, il y a donc fort à parier que Sony réitère et annonce prochainement les WF-1000X-M4.

