Disney+ : la section Star est disponible et apporte 3800 heures de films et séries

Le 23 février est un jour fatidique pour The Walt Disney Company. En effet, la firme vient d’ajouter une toute nouvelle section à Disney+ : Star. Cette dernière apporte ainsi une quantité astronomique de nouvelles séries et de nouveaux films. Plus de 3 800 heures de contenus ont ainsi été ajoutées sur le service de streaming.

Vous avez déjà fait le tour de Disney+ ? Eh bien, pas de panique, sachez qu’une nouvelle section vient d’arriver et apporte de nouveaux contenus audiovisuels, principalement pour les adultes. Cette catégorie prend ainsi place juste à côté des univers Disney, Pixar, Marvel, Star Wars et National Geographic.

Star est disponible et vient ajouter du contenu à foison sur Disney+

Tout s’accélère pour Disney+. Récemment, The Walt Disney Company a par exemple dévoilé l’arrivée de plus de 50 séries originales européennes d’ici 2024, dont quatre en France, ou encore présenté brièvement l’ensemble de ses futures productions Marvel, Pixar, Star Wars… En plus de ces annonces, le 23 février est une date très importante pour le service de streaming. C’est en effet le jour d’arrivée de la nouvelle section Star. Si ce nom ne vous dit rien, pas de panique, nous allons refaire les présentations.

Star est la toute nouvelle section ajoutée sur Disney+. Principalement à destination des adultes, cette dernière apporte de nombreux contenus de la 20th Century Fox, ABC, FX ou encore Hulu. Plus de 40 séries, 250 films et aussi 4 séries « Star Originals« (Big Sky, Love, Victor, Solar Opposites et Helstrom) arrivent sur le service de streaming. Les contenus Star Originals précédemment cités sont des productions exclusives diffusées progressivement sur la plateforme à hauteur d’un épisode par semaine.

Si vous ne vous êtes pas abonné à Disney+ avant le 23 février, sachez que le prix à augmenter de deux euros suite à l’ajout de la section Star. L’abonnement atteint ainsi 8,99 euros par mois. Pour les autres, l’abonnement restera à 6,99 € jusqu’à août 2021.

Afin de découvrir l’ensemble des contenus disponibles sur Star, nous vous conseillons de feuilleter notre article dédié au catalogue de cette nouvelle section.