Disney+ : le service de streaming fait le plein de séries et de films (Marvel, Star Wars, Pixar…)

Disney n’est pas passé inaperçu ce 10 décembre 2020. En effet, l’entreprise a dévoilé lors de son Investor Day une multitude de séries et de films à venir, que ce soit au cinéma ou bien sur sa plateforme de streaming à la demande Disney+.

Quoi de neuf du côté des séries et films sur Disney+ ?

Les années à venir vont continuer de faire rêver les petits et les grands. Que ce soit à travers des dessins animés Disney ou Pixar, des films ou séries Marvel et Star Wars, tout le monde va y trouver son compte. L’Investor Day a en effet permis à Walt Disney Company de montrer l’avenir de ses productions cinématographiques au cinéma ainsi que sur Disney+.

Marvel : le monde des super héros à l’honneur

Vous êtes en manque de films ou séries à regarder dans l’univers de Marvel ? Eh bien vous allez être servi avec 13 séries et 11 films dans les années à venir.

Les séries Marvel annoncées sur Disney+ :

WandaVision – 15 janvier 2021 ;

Les Gardiens de la Galaxie – Noël 2020 ;

Le Faucon & le Soldat de l’Hiver – mars 2021 ;

Loki – mai 2021

Armor Wars ;

Hawkeye ;

I Am Groot ;

Ironheart ;

Marvel : What If … ? ;

Miss Marvel ;

Moon Knight ;

Secret Invasion ;

She-Hulk.

Les films Marvel annoncés :

Black Widow – mai 2021 ;

Black Panther II – 8 juillet 2022 ;

Ant-Man & The Wasp : Quantumania ;

Blade ;

Captain Marvel 2 ;

Doctor Strange in the Multiverse of Madness ;

Eternals ;

Les Gardiens de la Galaxie Vol. 3 ;

Les Quatre Fantastiques ;

Sang Chi & The Legend of the Ten Rings ;

Thor : Love and Thunder ;

LucasFilm : beaucoup de Star Wars et quelques autres projets

Du côté de l’univers Star Wars, Disney met aussi le paquet avec notamment 10 nouvelles séries : une saison 3 pour The Mandalorian + deux spin-off (Ahsoka et Rangers of the New Republic), Obi-Wan Kenobi, The Bad Batch (série animée), Lando, Andor, The Acolyte, Rogue One : A Star Wars Story et A Droid Story. Du côté des films, la firme a annoncé l’arrivée de Rogue Squadron en 2023 et a confirmé le développement d’un autre projet dirigé par Taika Waititi.

LucasFilm promet tout de même d’autres projets cinématographiques tels que le film Children of Blood & Bone ainsi qu’Indiana Jones 5 et la série Willow.

Que nous prépare Pixar ?

Si on prend les projets arrivant très prochainement, Pixar va lancer Soul sur Disney+ dès le 25 décembre ainsi que le court métrage Burrow. Durant l’été 2021, nous devrions avoir l’occasion de découvrir la belle vie d’un jeune enfant vivant dans un village vivant au bord de l’Italian Riviera dans le film d’animation Luca. 2022 accueillera Turning Red et Lightyear sur nos écrans. Pour finir, une série Cars devrait voir le jour ainsi qu’une série documentaire Inside Pixar ainsi que plusieurs courts-métrages dans Pixar Popcorn.

Walt Disney Studios annonce de son côté une flopée de nouveautés

Finissons-nous avec tous les projets annoncés par Walt Disney Studios pour les années venir, que ce soit au cinéma ou sur Disney+.

Disney+ : de nombreuses séries en approche

Vayna, la série ;

Baymax ;

Tiana ;

Iwaju ;

Zootopia+ ;

La Belle et la Bête ;

Big Shot ;

The Mighty Ducks ; Game Changers ;

The Mysterious Benedict Society ,

Percy Jackson & les Olympiens ;

Swiss Family Robinson ;

Turner & Hooch.

Les films Disney : des nouveautés et du live-action

Raya et le dernier dragon – 5 mars 2021 ;

Jungle Cruise ;

Encanto ;

The Ice Age Adventures of Buck Wild ;

Journal d’un dégonflé ;

La Nuit au Musée ;

Chip N’ Dale : Rescue Rangers ;

Cruella ;

Greek Freak ;

Hocus Pocus 2 ;

Il était une fois 2 ;

Le Roi Lion (prequel) ;

Peter Pan & Wendy ;

La petite sirène ;

Pinocchio ;

Sister Act ;

Treize à la douzaine ;

Trois hommes et un bébé.

Et c’est pas fini !

Bien évidemment, les services Hulu, National Geographic et FX présents sur Disney+ ont aussi dévoilé leurs nouveautés.

Hulu : Dopesick, The Dropout, The Handmaid’s Tale (saison 5), Nine Perfect Strangers et Only Murders in the Building ;

: Dopesick, The Dropout, The Handmaid’s Tale (saison 5), Nine Perfect Strangers et Only Murders in the Building ; National Geographic : America The Beautiful, A Real Bug’s Life, Cousteau, Genius (saison 4), Limitless With Chris Hemsworth, Secrets of the Whales et Welcome to Earth ;

: America The Beautiful, A Real Bug’s Life, Cousteau, Genius (saison 4), Limitless With Chris Hemsworth, Secrets of the Whales et Welcome to Earth ; FX : Alien, It’s Always Sunny in Philadelphia (quatre nouvelles saisons), The Stones et Shōgun.