Taika Waititi à la réalisation et l’écriture d’un film Star Wars

Le 4 mai dernier eut lieu le Star Wars Day. Cette journée célèbre l’existence de la grande licence cinématographique créée par Georges Lucas qui existe depuis plus de 40 ans. Et ce jour-là, le site Starwars.com a fait l’annonce d’un nouveau film…

Taika Waititi réalise un nouveau film Star Wars

En effet, le site a annoncé que Taika Waititi a été choisi par Lucasfilm et Disney pour réaliser un futur film Star Wars. D’origine néo-zélandaise, il est le réalisateur de plusieurs comédies comme What we do in the shadows ou encore, tout récemment, Jojo Rabbit. Il est aussi le réalisateur du film de super-héros Thor : Ragnarok.

En plus de la réalisation, Taika Waititi occupera le poste de co-scénariste sur ce nouveau film Star Wars. Il travaillera sur le scénario avec la collaboration de Krysty Wilson-Cairns. Elle a travaillé sur le film 1917 de Sam Mendes. Elle a également travaillé sur le scénario du prochain film d’Edgar Wright (Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Baby Driver) intitulé Last Night in Soho.

Aucune date de sortie pour ce film n’est fixée.

À savoir que Taika Waititi n’est pas étranger à l’univers de Star Wars. En effet, il est le réalisateur du dernier épisode de la première saison de The Mandalorian, disponible sur Disney +. Il prête également sa voix à un personnage, IG-11.

Jojo Rabbit a remporté l’Oscar du meilleur scénario adapté

Les autres projets du réalisateur

Ce nouveau film Star Wars est un nouveau projet à rajouter sur la liste des films sur lesquels Taika Waititi travaille actuellement.

Rappelons, en effet, qu’il travaille sur son prochain film Next Goal Wins, une comédie ayant pour thème le sport et inspiré d’une histoire vraie. Entré en post-production en janvier dernier, on y retrouvera Michael Fassbender ou encore Elisabeth Moss.

Taika a également dans les cartons le prochain film Thor, sous-titré Love and Thunder ainsi qu’une série intitulé The Auteur. Du genre de la comédie horrifique et adaptant les romans graphiques du même nom, on y retrouvera Jude Law.

Malheureusement pour lui, son adaptation en live-action pour la Warner Bros. du manga Akira de Katsuhiro Otomo a dû être mis en suspens…