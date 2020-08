Luca : le nouveau film des studios Disney-Pixar

C’est le 30 juillet dernier que Pixar a annoncé son prochain film au magazine Variety. Ce prochain long-métrage porte le nom de Luca.

De nouveau, Pixar nous emmène à la découverte du monde. Après la France dans Ratatouille, l’Écosse dans Rebelle et le Mexique dans Coco, direction la Riviera italienne !

Un synopsis et quelques images dévoilées

Luca est un jeune garçon vivant dans la Riviera. L’été qui arrive s’annonce rempli d’aventures pour lui et son nouveau meilleur ami. Mais ce dernier cache un secret qui risque bien de mettre en péril leur amitié ; il est en réalité un monstre marin qui vit dans un autre monde, juste sous la surface de la mer…

Deux images officielles ont également été dévoilées. Tout d’abord, le logo officiel du film (qui est l’image mise en avant de cet article). Mais aussi une (très belle) première image que voici :

Le réalisateur du film sera Enrico Casarosa. Cet homme était derrière le scénario et la réalisation d’un autre projet de Pixar, le court-métrage La Luna sorti en 2011. Ayant d’abord travaillé pour les studios Blue Sky en tant que storyboarder pour L’Âge de Glace, il rejoint Pixar en 2002. Il travaillera notamment sur les films Cars, Ratatouille, Là-Haut, Le Voyage d’Arlo, Coco et Les Indestructibles 2.

Enrico Casarosa nous parle de Luca plus en profondeur dans un communiqué :

Il s’agit d’une histoire profondément personnel pour moi. Pas seulement parce qu’il prend pour toile de fond la Riviera italienne où j’ai grandi, mais aussi parce que le film célèbre l’amitié. Les amitiés d’enfance reflètent bien souvent celui que l’on cherche à devenir et ce sont ces liens qui sont au cœur de l’histoire de Luca. En plus de révéler la beauté et le charme de la côte italienne, notre film proposera une aventure estivale inoubliable qui va profondément changer la vie de Luca.

Enrico Casarosa