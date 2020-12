Test – Antidote+ : un outil de correction multiplateforme parfait ?

Publicité

Jour après jour, nous écrivons de multiples contenus grâce à notre ordinateur, notre tablette voire notre smartphone. Cependant, à force de rédiger, des fautes de grammaire ou d’orthographe peuvent s’immiscer dans nos écrits. Plusieurs services, sous forme de sites internet, logiciels ou même d’extensions de navigateur permettent ainsi de corriger ces textes. Face à cette multitude de solutions et de plateformes pour les utiliser, le célèbre outil de correction Antidote a décidé de se lancer dans la course à l’abonnement multiplateforme avec Antidote+. Voici notre test !

Antidote+ : c’est quoi ?

Avant toute chose, reprenons ensemble les caractéristiques de cet abonnement développé par l’entreprise Québécoise Druide Informatique. Lancé mi-novembre, Antidote+ permet d’accéder au correcteur Antidote ainsi qu’au dictionnaire et guides linguistiques en français et en anglais sur toutes les plateformes.

L’abonnement se décline ainsi sous la forme de trois solutions :

Antidote 10 regroupant le correcteur, les guides ainsi que le dictionnaire. Disponible sur les PC tournant sous Windows 10, macOS et Linux ;

regroupant le correcteur, les guides ainsi que le dictionnaire. Disponible sur les PC tournant sous Windows 10, macOS et Linux ; Antidote Web comprenant l’ensemble des solutions précédemment citées. Accessible sur n’importe quel navigateur internet que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone ;

comprenant l’ensemble des solutions précédemment citées. Accessible sur n’importe quel navigateur internet que ce soit sur ordinateur, tablette ou smartphone ; Antidote Mobile offrant le dictionnaire ainsi que les guides grammaticaux sur iOS (iPhone et iPad) sous forme d’application.

Deux abonnements sont proposés afin de répondre aux besoins des rédacteurs : Antidote+ Personnel (59 € par an) permettant l’accès pour un seul utilisateur et Antidote+ Familial (99 € par an) pour 5 utilisateurs.

Antidote+

Avant de vous donner un avis global sur l’abonnement multiplateforme. Nous allons nous intéresser à chaque service de façon détaillé.

Antidote 10 : un logiciel rapide et complet pour se corriger

Antidote a tout d’abord vu le jour sous forme de logiciel pour ordinateur. Déclinée sur l’ensemble des systèmes d’exploitation, la solution permet l’accès rapide à trois grandes fonctionnalités : le dictionnaire, les guides et le correcteur. Avec Antidote+, les deux modules de langue sont intégrés au logiciel : un Français et un Anglais.

Un dictionnaire riche

Tout d’abord, Antidote 10 dispose d’un dictionnaire complet permettant de connaître une multitude d’informations sur les mots que vous recherchez.

Vous pouvez ainsi découvrir les :

Définitions ;

Synonymes ;

Antonymes ;

Cooccurrences ;

Champ lexical ;

Conjugaison ;

Famille ;

Citations ;

et Historiques.

Recherche du mot « café » dans le dictionnaire d’Antidote 10

Plus de 900 guides linguistiques

À ce jour, 933 guides linguistiques en français (517 en anglais) sont présents dans Antidote 10. Ceux-ci vont de l’orthographe à la grammaire, en passant par la syntaxe, le lexique, la ponctuation, le style, la rédaction, la typographique, la phonétique, l’historique ainsi que quelques points de langue. Plus globalement, vous aurez largement assez de ressources pour apprendre et réviser correctement les différents aspects linguistiques de la langue française et anglaise.

Guides linguistiques d’Antidote 10

Un correcteur puissant et complet

Le correcteur est l’arme fatale du logiciel Antidote. Déjà testé sur le site dans sa précédente version 9, celui-ci va vous permettre de corriger de façon précise et complète l’ensemble de vos rédactions. Si le logiciel trouve une faute, il la soulignera. Un clic sur celle-ci vous permettra d’avoir une explication et de corriger votre erreur. De plus, il est possible de corriger la typographie et le style de votre texte.

Correction d’un texte avec fautes provenant du site FrançaisFacile

Pour aller plus loin, le correcteur propose des outils de révision vous permettant d’analyser l’aspect pragmatique, sémantique et logique de votre texte. De plus, on retrouve une partie statistique et une autre permettant d’inspecter votre texte.

L’Agent Connectix : intégrez Antidote à vos logiciels favoris

Pour finir, Antidote vient avec un micrologiciel : l’Agent Connectix. Celui-ci va vous permettre d’intégrer directement un petit utilitaire dans vos logiciels (Word, Libre Office, Google Docs, Thunderbird, une extension dans vos navigateurs…). Son utilisation est simple, après avoir sélectionné du texte et effectué un clic droit, vous aurez une option Antidote permettant d’envoyer votre sélection dans le dictionnaire, le correcteur ou le guide vers le logiciel PC ou la solution Web.

Antidote Web : tous les services à portée de navigateur

Vous savez désormais ce que renferme le logiciel Antidote 10. Eh bien la version web fait tout pareil, mais directement depuis votre navigateur. Cela permet ainsi d’élargir les périphériques électroniques sur lesquels vous souhaitez corriger vos textes. En effet, là où le logiciel est uniquement disponible sur Windows 10, macOS et Linux, Antidote Web permet d’utiliser la solution sur toutes les plateformes électroniques disposant d’un navigateur. On pense notamment aux smartphones ainsi qu’aux tablettes.

Antidote directement depuis votre navigateur web

Antidote Mobile : dictionnaire et guides sur smartphones et tablettes

Outre l’accessibilité du correcteur, dictionnaire et guides sur les navigateurs, Antidote se décline aussi sous forme d’application mobile. Cependant, cette version ne profite pas du correcteur. Celle-ci permettra uniquement de servir de dictionnaire ou bien de manuel d’apprentissage linguistique grâce aux guides.

Antidote Mobile sur iPad

Notre avis sur Antidote+ après un mois de test

Maintenant que vous avez cerné les usages possibles avec les multiples solutions présentes dans l’abonnement Antidote+, il est temps de faire un point après presque un mois d’utilisation.

Une flexibilité d’utilisation

Personnellement, j’ai l’habitude de changer très régulièrement de périphérique. Un coup sur le PC, un autre sur l’ordinateur portable MacBook Air, l’iPad, l’ordinateur du bureau… Il est donc important pour moi d’avoir une certaine flexibilité dans l’usage d’un correcteur ou d’un dictionnaire. L’abonnement Antidote+ m’a ainsi permis de profiter de ces services et d’y accéder en tout temps, peu importe le périphérique que j’utilisais. Le plus gros avantage reste l’apparition du service web permettant d’accéder rapidement à tous les bénéfices proposés par les solutions Antidote sans avoir besoin d’une quelconque installation. Côté efficience des services proposés, tout est très rapide et surtout très efficace. La correction est justifiée et complète, le dictionnaire est riche et les guides apportent des notions essentielles afin de mieux rédiger et comprendre les notions linguistiques.

Un prix justifié pour accéder aux services

Le second avantage non négligeable de passer via cet abonnement est le fait que vous profiterez des mises à niveau du logiciel pour ordinateur gratuitement. En effet, Druide Informatique rend payant chaque grosse mise à jour de sa solution pour PC Windows, Mac et Linux. Par exemple, la mise à niveau vers Antidote 10 coûte en ce moment 49 € pour le module français et 79 € pour le module bilingue français-anglais. Autant vous dire qu’il est amplement préférable financièrement d’opter pour l’abonnement à 59 € par mois. Celui-ci vous fera profiter gratuitement des mises à jour, mais en plus vous ouvrira les portes vers d’autres services forts utiles. De plus, Antidote+ est beaucoup plus abordable financièrement que le logiciel Antidote 10 proposé à 119 €.

Un petit truc en plus

Même si Antidote me convient en tout point, j’aurais un axe d’amélioration à proposer : l’intégration d’une réelle extension pour navigateur. Je m’explique, aujourd’hui il est possible d’installer une extension permettant uniquement d’ouvrir un texte sélectionné dans le logiciel ou la version web d’Antidote et le corriger. Cependant, des extensions comme LanguageTool vont plus loin dans la démarche en corrigeant en temps réel les fautes de nos écrits directement dans n’importe quel site. Une stratégie similaire serait ainsi très intéressante pour le correcteur de chez Druide Informatique.

