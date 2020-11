Antidote+ : un abonnement multiplateforme pour le célèbre correcteur

Publicité

Druide Informatique vient de lancer une toute nouvelle offre autour de son logiciel de rédaction Antidote. Afin de proposer un service unifié entre toutes les plateformes, un abonnement multiplateforme a été créé : Antidote+.

Un abonnement multiplateforme pour le correcteur Antidote

Si vous ne connaissez pas Antidote, sachez que ce logiciel vous permet de corriger des textes, accéder à un dictionnaire anglais et français complet ainsi que d’apprendre la grammaire grâce à de multiples guides. Premièrement proposer en tant que logiciel PC, la solution est passée au format mobile avec une application dédiée pour son dictionnaire puis une version web pour tous les supports. Aujourd’hui, l’entreprise lance une toute nouvelle façon de profiter de ses services grâce à un abonnement : Antidote+.

Antidote+ : un outil de rédaction adaptatif

Comme le constate le président de Druide et concepteur du célèbre logiciel, Éric Brunelle, « les utilisateurs d’Antidote tendent à en faire un usage intensif, à la maison, au travail, à l’école ». L’entreprise a ainsi décidé d’offrir une solution adaptée permettant d’utiliser le logiciel sur tous les supports électroniques : Antidote+.

Cet abonnement mensuel permet l’accès à :

Antidote 10 : logiciel pour ordinateur Windows, Mac et Linux ;

Web : accès au logiciel directement sur les navigateurs Google Chrome, Safari, Edge ou Firefox ;

Mobile : dictionnaire complet français anglais ainsi que les guides linguistiques.

Deux forfaits sont disponibles pour Antidote+ :

Personnel (59,95 $ canadiens par an) : offre l’accès à un utilisateur ;

Familial (99,95 $ canadiens par an) : accès pour 5 utilisateurs.

Petite information supplémentaire, ce service d’abonnement multiplateforme permet de profiter gratuitement des futures mises à niveau du logiciel pour ordinateur.

Une petite mise à jour au passage

Druide en a aussi profité pour lancer quelques mises à jour sur son service de rédaction. Ainsi, la version PC et Mac profite d’un dictionnaire enrichi de 5 500 nouveaux mots. On notera aussi une révision des mots et expressions identitaires dans ce patch. Antidote Web profite quant à lui d’un affichage adapté aux smartphones. Pour finir, l’application mobile est désormais bilingue. Les utilisateurs pourront ainsi profiter des dictionnaires et des guides en français et en anglais.