La marque chinoise Huawei est toujours aussi active sur la sortie de nouveaux produits. Aujourd’hui nous allons vous présenter leur dernier né en matière d’écouteurs intra-auriculaires, les Freebuds Pro.

Commençons par le contenu de la boite. Cette dernière comporte, les écouteurs et leur boitier. Vous pouvez également y trouver la documentation, le câble de recharge au format USB-C ainsi que des oreillettes en silicone de différentes tailles.

Design des Freebuds Pro

Bon cela serait mentir de ne pas voir que l’inspiration du design est issue des AirPods Pro d’Apple. Hormis les branches qui sont rectangulaires sur les écouteurs Huawei, le reste est très proche. Le boitier de rechange est quant à lui de forme ovale, ses dimensions assez compactes et sa légèreté lui permettent de se glisser facilement dans une poche. Le modèle prêté par la marque est de couleur grise. Le boitier est mat tandis que les Freebuds Pro sont gris métallisé. C’est plutôt réussi toutefois les écouteurs marquent facilement avec des traces de doigt. Les maniaques passeront leur temps à les frotter.

À l’utilisation cela donne quoi ?

Les Huawei Freebuds Pro offrent une isolation passive déjà intéressante comme la plupart des écouteurs intra-auriculaires. Mais ce modèle possède également une réduction de bruit active. Cette dernière est réglable, vous pourrez au choix la désactiver, l’activer pour vous isoler du monde, il y a également un mode « transparence » qui vous permet d’avoir des conversations tout en bénéficiant d’un filtrage des autres bruits extérieurs.

Bon clairement même si Huawei a bien progressé dans le domaine de l’ANC. Nous ne sommes pas encore au même niveau que celui des AirPods Pro.

À l’utilisation, il est possible de gérer différentes fonctions via les capteurs sur les branches des écouteurs. Vous pourrez prendre vos appels, gérer le volume, choix du morceau écouté, déclencher l’assistant vocal, etc. Bref c’est complet, la seule chose c’est qu’il faut prendre l’habitude de la zone de contact. Lors de premières utilisations, on ne sait pas vraiment ou appuyer.

Les Freebuds sont vraiment très confortables, aucune douleur ne se fait ressentir même après plusieurs heures d’écoute.

Une belle autonomie

L’une des principales forces de ces écouteurs, c’est l’autonomie. Lors de notre test nous avons pu porter les utiliser pendant un peu plus de 4 heures sans avoir besoin de recharger. Le tout avec l’ANC activé et un son assez élevé. Une recharge complète des écouteurs se fait en 30 minutes et il faut environ 10 minutes pour obtenir 50 % de charge. C’est vraiment très appréciable. Le constructeur annonce également la possibilité de recharger le boitier soit par l’USB-C fourni soit par induction. Pour cette dernière fonctionnalité, nous n’avons pas pu tester faute de matériel compatible en notre possession.

Qualité son des écouteurs Huawei

Les Freebuds Pro offrent un son plutôt équilibré toutefois les aigus sont plus discret que les basses et médium. Mais le son reste vraiment plaisant, seuls les amateurs de musique classique pourraient trouver les écouteurs un peu limités. Huawei propose une application pour gérer les écouteurs, mais cette dernière est uniquement disponible sous Android. Étant équipé d’un iPhone j’ai n’ai pas pu découvrir ce qu’elle offre en possibilité.

Concernant les conversations téléphoniques passées avec ce matériel. Nos conversations se sont bien passées sauf si l’environnement est très bruyant. Dans ce cas, les filtres micro ont du mal à gérer rendant la discussion plus étouffée pour notre correspondant.

Conclusion

Les Huawei Freebuds Pro sont de très bons écouteurs intra-auriculaires. Certes ils ne sont pas parfaits notamment à leur ANC, mais honnêtement c’est loin d’être rédhibitoire. Leur confort et leur autonomie sont de vrais plus. Si vous souhaitez une alternative aux AirPods Pro. Les Freebuds Pro sont un très bon choix. Ils sont disponibles sur Amazon au prix de 199€.

Points positifs Design

Autonomie

Confort Points négatifs Reduction de bruit perfectible

Ecouteurs pas évident à sortir du boitier