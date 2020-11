Aya Neo : une Nintendo Switch plus puissante sous Windows 10

Publicité

L’entreprise Aya a récemment commercialisé sa première console portable Neo sur le marché chinois. Pour faire simple, ce produit est un mix entre le design de la Nintendo Switch ainsi que les performances d’un PC gaming. Faisons un petit tour d’horizon de cette nouvelle façon de profiter des jeux vidéo et de Windows 10 de façon nomade.

Aya Neo : un design copié sur la Switch

Avant de se concentrer sur ce que contient l’Aya Neo, parlons design. La console arbore un design très similaire à la console Switch de chez Nintendo. On retrouve ainsi un écran et des contrôleurs fixés sur les côtés de la console. Au niveau des manettes on retrouve deux joysticks, une croix directionnelle, quatre boutons d’actions, les gâchettes ainsi que quelques boutons de raccourcis système. L’aspect de la console se veut très transparent afin de permettre d’observer les composants, mais aussi de profiter des éclairages LED RGB présents. On note aussi la présence d’une paire de hautparleurs, une prise jack et trois ports USB-C sur la console portable Aya Neo.

Quelles sont les caractéristiques techniques de cette console portable sous Windows 10 ?

Pour commencer dans les spécificités techniques, l’appareil dispose d’une dalle IPS de 7 pouces est ainsi présente et affiche une définition de 1 280 par 800 pixels pour une résolution de 215 ppp. Ses dimensions sont de 255 x 106 x 20 mm, soit un peu plus long et plus épais qu’une Nintendo Switch (239 x 102 x 13,9 mm). Afin de faire fonctionner la machine, l’Aya Neo dispose d’une puce AMD Ryzen 5 4500, 16 Go de RAM LPDDR4 ainsi qu’un SSD NVMe de 512 Go ou 1 To de stockage interne. Autres petites particularités, le produit dispose de la technologie Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.0, un accéléromètre ainsi qu’un gyroscope. Le système d’exploitation utilisé afin de faire tourner la console portable est bien évidemment Windows 10.

Malheureusement, l’Aya Neo est pour le moment uniquement disponible en Chine. Son prix s’élève à 600 dollars américains pour la version 512 Go, soit environ 510 euros. Le modèle 1 To atteint quant à lui les 680 dollars, soit 575 euros environ.

