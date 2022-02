Nintendo Switch Sports : jouez gratuitement au successeur de Wii Sports ce week-end !

En ce mois de février 2022, Nintendo est venu jouer avec la nostalgie des fans de la Wii dans son dernier Nintendo Direct. La firme japonaise a en effet dévoilé Nintendo Switch Sports, le digne successeur de Wii Sports. Arrivant fin avril, le jeu vidéo sera jouable gratuitement ce week-end, du 19 au 20 février, à l’occasion d’un Online Play Test.

Deux jours pour profiter gratuitement de Nintendo Switch Sports

Avec une Wii U qui n’a pas très bien fonctionné niveau vente, la Switch est un réel tour de force de la part de Nintendo. La firme nippone n’hésite donc pas à tirer profit de jeux précédemment sortis afin de les remettre au gout du jour pour sa console portable. Cela a notamment été le cas récemment avec Super Mario 3D World, The Legend of Zelda: Skyward Sword ou encore les plateaux de Mario Party Superstars. Désormais, c’est au tour de Wii Sports de revenir sur le devant de la scène avec tout simplement : Nintendo Switch Sports.

Prévu pour le 29 avril 2022, le jeu de sport de Nintendo regroupera six disciplines : le football, le tennis, le volleyball, le bowling, le chambara et le badminton. Durant l’été, le jeu permettra de jouer au football avec un Joy-Con sanglé à la jambe et l’automne apportera le golf sur Nintendo Switch Sports.

Avant tout cela, sachez qu’il va être possible de jouer gratuitement au jeu durant ce week-end lors d’un Online Play Test, soit le 19 et 20 février 2022. Trois jeux seront ainsi disponibles pour l’occasion : le tennis, le bowling et le chambara. Pour s’essayer à Nintendo Switch Sports, il faudra s’inscrire sur la page officielle de Nintendo prévu à cet effet le 16 février, mais aussi avoir un abonnement actif au Nintendo Switch Online (pas une période d’essai).

Si vous êtes bien inscrit, sachez que cinq sessions de 45 minutes auront lieu sur ce week-end. Il sera ainsi nécessaire de se connecter aux horaires suivants pour s’entrainer à Nintendo Switch Sports contre des adversaires attribués aléatoirement :

Samedi 19 février : 04:00 à 04:45 ; 12:00 à 12:45 ; 20:00 à 20:45.

Dimanche 20 février : 04:00 à 04:45 ; 12:00 à 12:45.



