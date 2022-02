Bien choisir ses accessoires et sa coque pour iPhone 13 et 13 Pro Magsafe

Vous êtes un heureux possesseur d’un iPhone 13 ou iPhone 13 Pro, mais avez-vous poussé la nouvelle fonctionnalité Magsafe sur ce dernier ? Un cercle aimanté est présent à l’arrière de ce dernier afin d’y fixer facilement un chargeur sans fil, une batterie externe ou encore un porte-carte. Certains de ces accessoires sont vendus par Apple, mais d’autres fabricants sont sur le domaine. Voici donc une sélection d’accessoires et de coques pour votre iPhone 13 ou 13 Pro !

Les Coques ESR Magsafe

ESR est un des leader dans le domaine des protections pour Smartphone et le prouve encore aujourd’hui avec ses coques pour iPhone 13. Des coques variées pour tous les gouts, comme par exemple ici une coque transparente et une coque en vrai cuir. Une coque à moins de 15€ qui protège très bien l’iPhone avec un design cool et une comptabilité Magsafe.

La coque en cuir est à moins de 30€ et sera un accessoire de mode indispensable.

Les accessoires Magsafe Anker

Anker de son côté innove et propose probablement les meilleurs accessoires Magsafe du marché. Deux ont particulièrement retenu notre attention. Le premier est un anneau de type iRing (pour ceux qui connaissent), qui vient s’aimanter derrière l’iPhone et offrir plusieurs fonctions. Premièrement, servir de support pratique si vous souhaitez le poser sur un bureau pour regarder une série par exemple. Et la deuxième d’un anneau où passer le doigt pour éviter de le faire tomber et offrir un meilleur soutien. Un plaisir à utiliser au quotidien pour moins de 15€

Le deuxième accessoire est similaire à ce qu’offre Apple. Une batterie Magsafe qui se colle au téléphone et le recharge sans fil ! Contrairement à celle d’Apple, celle-ci offre une capacité de 5 000 mAh de quoi recharger plus d’une fois son iPhone. Elle est aussi avec un port USB-C ce qui offre plus de diversité de charge en déplacement. Et en plus, d’un support pliable pour une utilisation mains libres.

Le plus gros point intéressant, son prix 60€ contre 109€ pour Apple ! Bref, pour nous, l’accessoire iPhone 13 indispensable à avoir en mobilité !

Les coques Mujjo

Mujjo est un fabricant d’accessoire venant des Pays-Bas que l’on suit depuis quelques années. Chaque année, ils proposent une nouvelle gamme de coques finies et en cuir. Des coques haut de gamme qui vienne protéger élégamment votre iPhone 13 Pro pour un prix raisonnable d’environ 50€, si avec une encoche pour carte ou non. À retrouver sur leur site.

Les coques iPhone 13 Moshi

Moshi est aussi une marque que l’on affectionne particulièrement, des produits design, de qualité et abordables. Eux aussi proposent leur gamme de coques pour iPhone 13 qui sont compatibles avec leur gamme d’accessoires. Des coques variées avec un design fun, cela vaut le coup de jeter un œil sur leur gamme :