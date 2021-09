Test – Moshi Muto : un sac convertible trois en un moderne et efficace

Outil essentiel pour aller au travail, en cours ou encore en vacances, un sac doit pouvoir accueillir tout le matériel essentiel pour une journée, une semaine, un week-end… Depuis quelques semaines, j’ai l’occasion d’essayer le Muto de l’entreprise Moshi, un sac convertible au design moderne et élégant, idéal pour les déplacements quotidiens. Afin de savoir si le produit répond à vos besoins, voici notre test détaillé autour de ce produit.

Présentation du Moshi Muto

Un sac moderne, simple et efficace

Proposé en deux coloris, gris ardoise et beige sablé, le sac Moshi Muto est un véritable accessoire de mode avec un design moderne, élégant, minimaliste et pratique. Il se veut compact avec des dimensions de 41 cm de haut par 28 cm de large et 10 cm d’épaisseur, mais aussi léger avec un poids plume de 840 grammes. Le sac est d’ailleurs hydrofuge et résistant à l’abrasion, un avantage non négligeable pour une utilisation quotidienne, notamment pour aller au travail ou en cours.









À l’avant, le Muto se veut assez simple avec un design unicolore contrasté par une bande grise en cuir vegan. En haut, une poignée, elle aussi en cuir vegan, permet de transporter facilement le sac à la main. En bas, un manchon élastique peut servir notamment à mettre une serviette microfibre compacte, un parapluie ou encore une gourde. Dans mon cas, une gourde de 700 ml est difficilement rentrée. Sur le côté droit, une seconde poignée est présente, ainsi qu’une fermeture pour ouvrir le sac. Pour finir, on retrouve au dos, un emplacement permettant de ranger les sangles du sac ainsi qu’un rangement sécuritaire pour mettre votre portefeuille ou votre passeport par exemple.







À noter, le dos et les brettelles Airmesh sont rembourrées pour un maximum de confort. Leur conception permet d’ailleurs de favoriser la circulation de l’air. Au bout de la bretelle, soit avant la sangle, on retrouve une touche de cuir vegan pour notifier la démarcation de ces deux éléments.





Deux sangles pour 3 modes d’utilisation

Le grand point fort du sac Muto de Moshi est le fait qu’il soit convertible. Il est ainsi possible d’utiliser le produit en tant que sac à dos, sac à bandoulière ou mallette. Pour réussir à effectuer ces changements, les sangles doivent être clipsées de différentes façons à l’aide de harnais. Petit bémol à notifier : le produit est vendu sans notice. Il faudra donc redoubler de débrouillardise pour comprendre comment mettre les bretelles et ainsi profiter des trois modes d’utilisation cités précédemment, notamment en mode sac à dos.

Les sangles se composent chacune d’un mousqueton qu’il faudra accrocher en bas du sac autour d’un petit arceau en métal. Chacune d’entre elles dispose d’ailleurs d’un système d’ajustement QuikFlip composé d’un crochet à mettre sur la sangle et d’une petite anse en cuir bleu foncé. Ce dispositif permet notamment de faire pivoter le sac lorsqu’il est en mode bandoulière de votre dos vers l’avant.

Des rangements suffisants

Lorsque l’on choisit un sac, les rangements sont primordiaux afin de bien organiser ses affaires. Comme dit précédemment, l’extérieur du sac Muto profite de deux emplacements : un manchon élastique permettant d’accueillir des objets cylindriques (gourde, serviette, parapluie…) et une pochette dorsale pour glisser votre portefeuille, diverses cartes et autres documents importants ou encore vos clés. Il est ainsi possible de stocker dans celle-ci des objets essentiels à portée de main sans avoir à ouvrir le sac.







À l’intérieur, on retrouve plusieurs espaces de rangement. Pour commencer, le sac Moshi Muto profite d’un compartiment pour mettre un ordinateur portable 13 pouces et d’un autre pour une tablette de 11 pouces. Bien évidemment, il est possible d’y insérer d’autres objets à la place. Un scratch permet ensuite de sceller ces deux emplacements afin d’éviter qu’ils se baladent dans tous les sens.





À l’opposé, une grande pochette de rangement avec fermeture éclaire est idéale pour mettre les accessoires encombrants de vos appareils électroniques. Deux petits espaces de rangement sans fermeture sont aussi présents à l’extérieur de cette pochette. Ils permettent notamment de stocker un chargeur, des clés, une souris ou d’autres petits objets faisant plus ou moins la taille d’un portefeuille. Au milieu du sac à dos Moshi Muto, il reste un grand espace pour mettre d’autres objets plus volumineux. Ce dernier est parfait pour mettre un tupperware contenant votre déjeuner, un casque audio, quelques courses, des cahiers, etc.

En conditions réelles, voici ce que nous rentrons dans le sac, étape par étape :

Contenu à rentrer

Ajout du MacBook Air + iPad Pro

Ajout de la gourde + casque Bose

Ajout souris + écouteurs + chargeur + batterie externe

Ajout portefeuille + clés

Sac rempli

Notre avis sur le sac Muto de Moshi

Utilisation quotidienne

Après quelques semaines d’utilisation, je peux tout d’abord affirmer que le sac Muto de Moshi est très agréable à porter pour une utilisation quotidienne. Principalement utilisé en mode sac à dos, il tient bien sur les épaules, l’aération au niveau du dos du sac et des bretelles est excellente, et son design en fait un produit de mode moderne et élégant.

Des subtilités viennent tout de même se faufiler et impacter l’expérience. Tout d’abord, la zone en cuir de la bretelle est assez rigide, ce qui peut facilement faire mal au bras. De plus, la hauteur du sac à dos n’est pas ajustable. Cela ne pourrait donc pas convenir à une personne trop petite ou trop grande. Autre petit point à soulever, les pochettes pour rentrer l’ordinateur de 13 pouces et la tablette de 11 pouces sont assez petites. Cela signifie que si vos produits ont une coque ou une hausse (notre cas), il faut un peu forcer pour correctement les faire rentrer.

Rangement

Le reste du rangement est très pratique et répond parfaitement à un usage quotidien. Dans mon cas, le sac Muto de Moshi m’a permis de transporter : un MacBook Air M1, un iPad Pro 11 pouces, une gourde d’eau de 750 ml, un casque Bose QC 35 II, un chargeur 65W, une paire d’écouteurs sans fil Xiaomi, une souris Magic Mouse ainsi qu’une batterie externe de 10 000 mAh. Vous l’aurez donc compris, la place est suffisante pour une journée de travail, que ce soit dans le domaine scolaire ou professionnel. La poche au dos se veut aussi très utile afin de ranger vos papiers importants ou encore vos clés, et les avoir à portée de mains. Les objets mis dedans ne gênent d’ailleurs pas l’utilisation et le confort du sac.

Les trois modes d’utilisation

L’aspect convertible est un point à très fortement nuancer. Tout d’abord, il est vraiment appréciable d’avoir des poignées sur le haut et le côté du sac. Cela permet de transporter facilement celui-ci lorsqu’on se déplace de quelques mètres, c’est-à-dire à des moments où le sac n’est pas sur notre dos. Pouvoir cacher les bretelles est aussi très utile pour avoir un sac épuré et pratique en mode mallette.

Les points négatifs se trouvent dans la compréhension du produit afin de l’utiliser correctement. En effet, aucune notice n’est disponible, que ce soit avec le produit ou sur internet. Il faut donc essayer de comprendre par soi-même comment agencer les bretelles et les sangles pour pouvoir profiter du Muto en mode sac à dos ou bandoulière. Un casse-tête que j’ai pu résoudre grâce à une seule vidéo sur internet, pour le système permettant de faire passer le sac en mode bandoulière de l’arrière à l’avant, et une image qui m’a donné un indice sur comment avoir le produit en mode sac à dos à la bonne hauteur.

Conclusion

Dans son ensemble, le sac Moshi Muto est parfait pour une utilisation quotidienne. Il faudra cependant un temps d’adaptation plus ou moins long afin de réellement dompter le produit et gérer les différents modes d’utilisation. Les rangements sont amplement suffisants pour une journée de travail complète, avec en prime de la place pour mettre des accessoires pour recharger vos appareils, mais aussi refaire le plein d’énergie grâce à une gourde et quelques snacks. Le prix de 164,95 € s’avère de son côté justifié étant donné que le Muto est un 3 en 1, avec des finitions de qualité et un design moderne, mais aussi un confort exemplaire tout au long de la journée.