Windows 11 : il faudra patienter avant de pouvoir utiliser les applications Android

Microsoft a annoncé que la prise en charge des applications Android ne sera pas prête à temps pour le lancement de Windows 11, le 5 octobre prochain.

Certaines fonctions de Windows 11 prennent du retard

Alors que Microsoft a annoncé la disponibilité de Windows 11 à compter du 5 octobre. Mais malheureusement, le déploiement se fera sans les applications Android. La prise en charge sur PC ne se fera pas avant l’année suivante. En effet, Microsoft a d’ores et déjà précisé que Windows 11 débuterait sans la prise en charge des applications Android. Il ne faudra pas les espérer avant 2022 au plus tôt, reste à savoir lors de quelle mise à jour majeure.

Pour rappel, la distribution des applications Android se fera dans le cadre d’un partenariat avec Amazon pour l’intégration de l’Amazon Appstore dans le Microsoft Store. Pas d’écosystème Google Play. Toutefois, il sera possible d’installer des fichiers APK (Android Package) sur Windows 11 et donc du sideloading en dehors de l’Amazon Appstore (ou Microsoft Store).

Les applications Android pas avant 2022

La raison ? Microsoft indique lancer « une pré-version destinée aux abonnés Windows Insider dans les prochains mois ». En clair, cette nouvelle fonctionnalité a besoin d’être testée plus en profondeur avant d’être déployée pour tout le monde.

Une décision qui vient se greffer assez naturellement sur le calendrier de distribution de Windows 11. Pour rappel, le système d’exploitation de Microsoft sera installé sur les nouveaux ordinateurs compatibles à partir du 5 octobre 2021. Mais la majorité des utilisateurs et utilisatrices devra attendre mi-2022 pour effectuer gratuitement la mise à niveau depuis Windows 10 .

Bien qu’il soit déjà possible de lancer des jeux et des applications Android sous Windows, il faut pour cela faire appel à un programme tiers comme BlueStacks. Le support natif des applications Android par Windows 11 devrait constituer un énorme atout : pas d’application à installer, une interaction partielle ou totale entre les applications Android et Windows 11, des options de synchronisation parfaites… Cependant, il va falloir se montrer patient.

Pressés de découvrir la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft? Saviez-vous que Windows 11 sera disponible à partir du 5 octobre 2021 ?