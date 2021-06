Windows 11 peut installer des applications Android hors de l’Amazon App Store

Lors de la conférence de présentation de Windows 11, Microsoft a annoncé que les applications Android seront directement installables depuis le Microsoft Store grâce à l’Amazon App Store. Récemment, nous venons d’apprendre que les utilisateurs pourront aussi exécuter des applications non présentes dans cette boutique. Une nouvelle qui signe l’arrivée d’encore plus de services et jeux Android sur Windows.

Windows 11 est au cœur des discussions depuis sa présentation le jeudi 24 juin. Gratuite pour les utilisateurs de PC sous Windows 10, la nouvelle version du système d’exploitation de Microsoft va notamment permettre l’installation d’application depuis l’Amazon App Store, une boutique d’applications Android signée Amazon. Un petit tour sur le Microsoft Store permettra ainsi de profiter de moult services autrefois réservés aux smartphones et tablettes. Nous venons cependant d’apprendre que les applications Android pourront aussi être installées sans passer par la boutique en ligne de Microsoft.

Les APK des applications Android installables directement depuis Windows 11

C’est une nouvelle qui en réjouira plus d’un. Les utilisateurs de Windows 11 pourront télécharger depuis leur navigateur une application Android au format APK, l’installer puis la lancer sur leur ordinateur. De ce fait, nul besoin de passer par le Microsoft Store et le faible choix d’applications proposées par l’Amazon App Store. Les utilisateurs pourront profiter ainsi de toutes les applications au format APK disponibles sur le web.

Concernant la véracité de cette nouvelle, sachez simplement que l’information est directement tombée suite à une réponse de Miguel de Icaza, ingénieur chez Microsoft et créateur des projets GNOME, Mono et Xamarin, à un tweet posté jeudi.

Yes! — Miguel de Icaza (@migueldeicaza) June 25, 2021

Bien que la nouvelle soit réjouissante, de nombreuses questions restent en suspens concernant la prise en charge des applications dans Windows 11. En effet, de manière générale, les APK d’applications Android ont généralement besoin des Google Play Servies pour fonctionner. Il est donc louable de se demander comment cela va se passer sous Windows étant donné qu’ils ne sont pas présents. De plus, un fichier APK peut permettre aux utilisateurs de se fournir illégalement et gratuitement des applications normalement payantes.

La sécurité est un enjeu à prendre en compte. Nous pouvons nous demander en effet si Windows analysera les applications téléchargées hors de l’Amazon App Store ou non. Concernant ce sujet, Google dispose déjà d’une fonctionnalité de ce type afin de protéger les appareils Android de possibles applications malveillantes.

