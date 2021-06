Windows 11 : Microsoft annonce une seule mise à jour majeure par an

Depuis de nombreuses années, Windows 10 avait droit à deux mises à jour majeures par an. Avec l’arrivée de Windows 11 cet automne, la firme de Redmond a décidé de changer ses habitudes en proposant uniquement une mise à jour majeure chaque année à ses utilisateurs. Une nouveauté qui ferait bien penser à la stratégie adopter par Apple avec son système d’exploitation pour ordinateur : macOS.

Les mises à jour Windows, c’est souvent un calvaire. Microsoft a décidé d’être plus lisible sur sa feuille de route concernant les mises à jour de son système d’exploitation. Avec l’arrivée de Windows 11, l’entreprise américaine a ainsi revu le calendrier de sortie des mises à jour majeures de son OS. L’ajout de nouvelles fonctionnalités parviendra ainsi une seule fois par an.

Un nouveau rythme de mise à jour avec Windows 11

Durant l’automne 2021, Windows 11 deviendra enfin disponible gratuitement à tous les utilisateurs de PC tournant sous Windows 10. Dès le lancement officiel du nouveau système d’exploitation de Microsoft, la cadence de mises à jour va évoluer. La firme de Redmond a ainsi précisé qu’une seule mise à jour majeure sera proposée chaque année, contre deux auparavant avec Windows 10.

Pour accompagner cette grosse mise à niveau annuelle, des mises à jour mineures seront effectuées mensuellement. Ces petites mises à jour auront pour objectif principal de corriger les bugs ou améliorer la sécurité de Windows 11.

Lors de sa conférence de présentation de Windows 11, Microsoft a d’ailleurs précisé que les mises à jour seront désormais 40 % plus petites. De ce fait, elles seront beaucoup plus rapidement téléchargées et installées sur les ordinateurs. De plus, elles s’effectueront en arrière-plan afin de ne pas perturber votre utilisation personnelle.

Pour rappel, Windows 11 est une mise à niveau gratuite. Cependant, une configuration minimale est requise afin d’en profiter. Un petit utilitaire permet de vérifier si votre ordinateur est compatible en quelques secondes.