Microsoft dévoile Windows 11 : découvrez l’ensemble des nouveautés

Windows 11 vient officiellement d’être présenté par Microsoft. La firme de Redmond vient ainsi de présenter la nouvelle version de son système d’exploitation auprès du monde entier. Moult nouveautés, déjà découvertes à travers la préversion de la semaine dernière, ont ainsi été annoncées. Découvrez dans notre article l’ensemble des changements apport à ce nouvel OS pour ordinateur.

Quelles sont les nouveautés annoncées par Microsoft pour Windows 11 ?

L’heure est arrivée, Windows 11 est désormais officiel. Une conférence en ligne vient en effet d’être tenue ce jeudi 24 juin par Panos Panay, directeur des produits de Microsoft. Ce nouveau système d’exploitation viendra ainsi succéder à Windows 10 après des années de loyaux services. Avant d’entrer dans le vif du sujet, voici la courte introduction des nouveautés faites par Microsoft.

Une refonte graphique majeure pour Windows 11

Entrons maintenant dans le vif du sujet. Pour commencer, le système d’exploitation profite d’une grosse refonte au niveau de son interface. Premier changement marquant, la barre des tâches est maintenant placée au centre de l’OS, et non sur le côté gauche comme auparavant.

Complètement revu, le menu Démarrer permet maintenant d’afficher rapidement les fichiers et applications récemment utilisés par l’utilisateur.

Microsoft explique ensuite avoir pensé cette interface pour créer une connexion émotionnelle entre l’utilisateur et son ordinateur. De ce fait, Windows 11 profite de plusieurs modifications au niveau des textures, de la transparence, des couleurs ou des thèmes par exemple. Nous retrouvons aussi des coins arrondis pour les fenêtres. Les modes sombres et clairs ont d’ailleurs été radicalement revus par Microsoft.

La productivité au centre de l’expérience Windows

Microsoft a ensuite présenté la fonctionnalité Snap Layouts. Grâce à cette dernière, les utilisateurs vont pouvoir redisposer selon différents schémas leurs fenêtres. Windows 11 pourra d’ailleurs se rappeler l’emplacement de chacune de vos applications grâce à Snap Groups. De ce fait, la prise en charge du multiécran sera améliorée grâce à des applications qui s’ouvrent toujours sur le bon moniteur et à un emplacement distinct.

Les performances par rapport aux autres versions

Microsoft annonce ensuite que Windows 11 sera moins énergivore que les précédentes versions de Windows, mais aussi que les performances seront meilleures que Windows 10, notamment en termes de navigation web avec Edge. Nous avons aussi eu l’occasion d’apprendre que les mises à jour Windows seront 40 % plus petites et plus efficaces étant donné qu’elles se produiront directement en arrière-plan.

Microsoft Teams directement intégré à Windows 11

Microsoft Teams est ensuite directement intégré dans Windows 11. Directement disponible dans la barre des tâches, le logiciel permettra ainsi de contacter en un clic vos collègues de bureau ainsi que vos proches. Skype semble ainsi être laissé à l’abandon via ce choix.

Un nouvel espace pour les widgets

Par la suite, Microsoft souligne avoir retravaillé les gestes tactiles, mais aussi la prise en charge des widgets dans Windows 11. Un bouton dédié aux widgets fait ainsi son apparition dans la barre des taches, et un swipe de la gauche de l’écran vers la droite permet aussi de les afficher sur les écrans tactiles. Ce nouvel espace permettra pour le moment d’afficher un flux d’actualité personnalisé et optimisé par l’IA, la météo, des cartes, un raccourci vers Edge, votre calendrier, une To Do List…

Xbox était de la partie pour les joueurs PC, avec notamment son Game Pass

Sarah Bond, directrice de Xbox, est ensuite passée présenter les nouveautés pour les joueurs PC avec Windows 11. Nous apprenons ainsi l’arrivée de l’Auto HDR, une fonctionnalité réservée jusque-là aux Xbox Series X et S. Cela permet ainsi aux joueurs de profiter d’une plage dynamique élevée (HDR) sur plusieurs jeux DirectX 11 et DirectX 12. Un moniteur compatible HDR sera bien évidemment nécessaire. Autre ajout venant directement des dernières consoles next-gen Xbox, DirectStorage. Cette dernière permet de tirer parti des disques NVme afin d’accélérer les temps de chargement.

Vous l’attendiez tous, nous avons eu droit à un petit moment Xbox Game Pass bien évidemment. Grâce à une toute nouvelle application Xbox, Microsoft intègre directement le Game Pass dans Windows 11. xCloud sera d’ailleurs disponible afin d’offrir une expérience cloud gaming aux joueurs PC en 4K 120 FPS.

Nouveau Microsoft Store et prise en charge des applications Android

Le magasin de logiciel Microsoft Store a aussi eu droit à une nouvelle interface avec Windows 11. Outre un rafraichissement intéressant, Panos Panay a annoncé que « toutes les technologies seront prises en charge sur le store, dont les applications « PWA, en Win32 ou en UWP ». La firme de Redmond précise que les développeurs pourront utiliser leurs propres « moteurs de commerce » et qu’aucune commission ne leur sera prélevée. Ils pourront ainsi utiliser leurs propres moyens de paiement.

La grosse nouveauté ne se situe cependant pas là. En effet, le Microsoft Store prend en charge les applications Android avec Windows 11. Pour cela, la firme américaine s’est associée avec Amazon et Intel. Les applications et jeux de l’Amazon App Store seront ainsi disponibles sur les ordinateurs Windows.

Prix et disponibilité de Windows 11

Windows 11 sera disponible gratuitement dès cet automne pour les PC tournant sous Windows 10. Pour le moment, aucun prix et date de sortie exacts n’ont été annoncés par Microsoft.