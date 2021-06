Windows 11 disponible gratuitement pour les utilisateurs de Windows 7, 8.1 et 10

Avec l’annonce d’une conférence de présentation de la nouvelle version de Windows par Microsoft la semaine dernière, une question subsiste : Est-ce que Windows 11 sera disponible gratuitement ou faudra-t-il passer la main au portefeuille ? Bonne nouvelle, la mise à jour sera entièrement gratuite pour les utilisateurs avec un ordinateur tournant sous Windows 7, 8.1 et 10.

Tout continue de s’accélérer du côté de chez Microsoft. Suite à l’annonce d’une conférence pour le 24 juin 2021 la semaine dernière, une préversion de Windows 11 est sortie hier et nous a permis d’avoir un premier aperçu des changements visuels et fonctionnels de la nouvelle génération de système d’exploitation. Désormais, les internautes décortiquent ardemment cette version de l’OS afin de trouver le plus de changements. En attendant l’officialisation, nous pouvons confirmer une chose qui en fera plaisir plus d’un : Windows 11 sera gratuit.

Microsoft proposera de migrer vers Windows 11 gratuitement

Microsoft comptabilise aujourd’hui plus de 1,3 milliard d’utilisateurs ayant un ordinateur tournant sous Windows 10. Le média XDA Developper vient d’ailleurs de souligner que ces derniers, mais aussi des personnes avec un PC sous Windows 7 et 8.1 pourront profiter gratuitement de Windows 11. Pour affirmer cette information, le site explique qu’il est possible de faire appel à l’utilitaire Product Key Configuration Reader sous cette nouvelle version du système d’exploitation. Pour rappel, le dispositif permet de consulter les clés de produit de Windows, mais aussi prendre connaissance des migrations possibles d’un OS à l’autre.

Outre cette information cruciale, Windows 11 promet plusieurs nouveautés pour les utilisateurs. Les changements semblent être aux premiers abords principalement de l’ordre esthétique. Microsoft compte en effet appliquer plus largement le Fluent Design appliqué depuis quelque temps sur certains logos de logiciels ou fenêtres. L’OS devrait ainsi prendre un coup de jeune. De plus, nous avons pu découvrir que la barre des tâches pouvait maintenant être centrée. Un petit geste qui rapproche un peu Windows de macOS sur cet aspect.