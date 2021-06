Spotify lance Greenroom, son concurrent à Clubhouse

Spotify vient d’annoncer le lancement d’une application audio du nom de Greenroom. Déployé dès aujourd’hui sur iOS et Android, le service de salon audio est une réponse pure et simple de la plateforme Clubhouse. L’objectif de ce nouveau réseau social est ainsi d’héberger des conversations en direct autour de sujets tels que le sport, la musique ou encore la culture.

Après avoir lancé un mode hors ligne sur l’Apple Watch ou encore un partenariat avec Storytel pour proposer des livres audios, Spotify s’attaque au monde des salons audio à travers une application dédiée du nom de Greenroom. Découvrez dans notre article les spécificités de cette nouvelle plateforme.

Spotify part à la conquête des salons audio avec Greenroom

Dans un billet de blog, Spotify annonce constamment innover sur « les futurs formats audio afin de permettre aux créateurs et à leurs fans de se connecter de nouvelles manières ». Après avoir fait l’acquisition de Betty Labs en mars 2021, soit les créateurs de l’application de salons audio sportifs Locker Room, Spotify explique avoir voulu ajouter « une touche Spotify » à ce service. Voici ainsi Spotify Greenroom.

Spotify Greenroom est ainsi disponible sur iOS et Android dès aujourd’hui dans plus de 135 pays dans le monde, dont la France. La plateforme de streaming audio suédoise explique que cette nouvelle application permettra à tous les utilisateurs d’héberger ou de participer à des salons audio. Un enregistrement des conversations en direct est d’ailleurs possible afin de sauvegarder les émissions et les diffuser sous forme de podcasts.

Pour rejoindre Greenroom, les utilisateurs pourront notamment utiliser leurs identifiants Spotify. Après cette inscription, il sera possible de définir ses centres d’intérêt parmi un large éventail de sujets tels que des genres musicaux ou des équipes de sport. Spotify annonce pour finir la création d’un fonds pour rémunérer les créateurs de contenu. Des accords exclusifs de diffusion de certaines émissions pourraient ainsi voir le jour à l’avenir.