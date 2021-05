Spotify permet de télécharger de la musique sur l’Apple Watch

Enfin une annonce qui a du mordant pour l’Apple Watch. Les utilisateurs vont désormais pouvoir profiter du service streaming audio Spotify sans avoir besoin d’être connecté à internet. La firme suédoise vient en effet d’annoncer qu’il est désormais possible de télécharger musiques et podcasts directement sur la montre connectée d’Apple. On vous explique en quelques mots comment tout cela marche.

Après avoir annoncé le sous-titrage automatique des podcasts, des concerts virtuels ou encore l’arrivée prochaine de la qualité audio Hi-Fi, Spotify permet désormais de profiter du contenu présent sur sa plateforme directement sur l’Apple Watch sans connexion internet.

L’Apple Watch peut maintenant télécharger du contenu de Spotify

Vendredi dernier, Spotify a annoncé dans un billet de blog : « À partir d’aujourd’hui, nous mettons en place la possibilité de télécharger vos listes de lecture, albums et podcasts préférés sur l’Apple Watch. Tous les utilisateurs peuvent déjà lire des titres, des albums, des listes de lecture et des podcasts, et désormais les utilisateurs Premium pourront également télécharger tout ce qu’ils écoutent pour une véritable expérience hors ligne et sans téléphone« . La firme suédoise annonce que la fonctionnalité est en cours de déploiement et que cette dernière tournera sur les Apple Watch Series 3 et plus récentes tournant au minimum sous whatsOS 6 (watchOS 7.1 recommandé).

Dans la suite de son post, Spotify explique en quelques mots comment télécharger du contenu sur son Apple Watch. Voici un court résumé :

Sur votre montre connectée, cherchez une musique ou un podcast ;

Sélectionnez une liste de lecture, un album ou un podcast et appuyez sur les trois points, puis Télécharger sur l’Apple Watch ;

; Pour vérifier la progression des téléchargements, rendez-vous dans la section Téléchargements de la montre ;

; Une petite flèche verte sera ensuite indiquée devant les contenus téléchargés ;

« Branchez vos écouteurs et commencez à écouter votre musique, où que vous soyez !« , conclut Spotify à travers ce court tutoriel.

