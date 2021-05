Spotify va bientôt sous-titrer automatiquement les podcasts

Cela n’est plus un secret pour tout le monde, les podcasts sont un média en vogue. Afin de continuer à s’affirmer sur le marché, Spotify vient d’annoncer l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité de transcription audio pour ce format. De ce fait, les programmes pourront automatiquement être sous-titrés. Une fonctionnalité beaucoup plus inclusive, et qui permettra surtout d’élargir la base d’auditeurs de certains contenus proposés dans des langues étrangères.

Après avoir dévoilé de nouvelles façons de partager du contenu, réorganisé son application Android et iOS ou encore lancé la monétisation des podcasts, Spotify se prépare encore à effectuer des changements sur son service de streaming audio. La firme suédoise vient en effet de confirmer l’arrivée prochaine d’une fonctionnalité permettant de retranscrire sous forme de texte les podcasts.

Sous-titrer automatiquement les podcasts pour les rendre plus accessibles

Le 18 mai 2021, Spotify a confirmé l’arrivée d’une en version bêta limitée d’une fonctionnalité de sous-titres des podcasts. Concernant dans un premier temps ses propres productions, le dispositif a pour objectif de s’élargir à l’ensemble des contenus présents sur la plateforme. Selon de premières informations, le dispositif serait similaire à ce qu’a fait la firme suédoise avec la fonction « Karaoké » permettant d’afficher les paroles de vos musiques.

La génération des sous-titres se ferait cependant automatiquement afin de permettre aux lecteurs de visionner une retranscription textuelle du contenu qu’ils écoutent sur l’application iOS ou Android. À travers cette annonce, Spotify permettra progressivement d’améliorer l’accessibilité de sa plateforme en permettant aux personnes sourdes ou malentendantes de découvrir des podcasts, mais aussi de faciliter la compréhension de certains contenus produits dans des langues étrangères. Une future mise à jour va aussi permettre d’améliorer l’interface pour les personnes malvoyantes grâce à des boutons plus gros et colorés.

