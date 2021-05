Windows 10 21H1 : les nouveautés de la mise à jour de mai et comment l’installer

La nouvelle mise à jour majeure du système d’exploitation de Microsoft vient d’arriver. Windows 10 21H1 vient ainsi de faire son entrée sur les PC. Cependant, nous n’aurons pas droit à de grands changements à l’instar des précédentes grosses versions bisannuelles. Découvrez dans notre article les principaux changements apportés à Windows 10 ainsi qu’un tutoriel rapide pour installer la mise à jour de mai.

Les nouveautés de la mise à jour de mai Windows 10 21H1

Comme à son habitude, Microsoft propose une mise à jour majeure de son système d’exploitation durant le printemps. Après la mise à jour 20H2, la firme de Redmond n’a cependant pas apporté de gros changement à Windows 10 avec la version 21H1. Du côté des nouveautés, Windows Hello permettra désormais de s’identifier avec une webcam définie par défaut afin de déverrouiller votre ordinateur.

Parmi les changements plus apparents, nous notons l’arrivée d’un nouveau widget dans la barre de tâches : Actualités et météo. Comme son nom l’indique, il vous permettra de visionner en un clic la météo ainsi que les nouvelles du jour. Microsoft a aussi corrigé quelques bugs liés à l’explorateur de fichier, Windows Management Instrumentation (WMI) et Group Policy Service disposent désormais de scénarios pour le télétravail et Windows Defender Application Guard profite ensuite de quelques améliorations.

Aucune manipulation spécifique n’est à effectuer pour accéder à cette mise à jour. Pour en profiter, il suffit simplement d’ouvrir le menu Démarrer de Windows 10 et d’accéder aux Paramètres. Dès lors, vous devrez accéder à l’onglet Mise à jour et sécurité, puis appuyer sur le bouton Rechercher des mises à jour si vous ne voyez pas afficher la version 21H1. Lorsqu’elle sera affichée, cliquez ensuite sur Télécharger et installer.

