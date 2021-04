Windows 10 : Microsoft ajoute un widget Actualités et météo

Microsoft s’apprête à déployer son nouveau widget Actualités et météo dans la barre des tâches de Windows 10. Il permettra d’accéder à des contenus personnalisés régulièrement mis à jour.

Une barre des tâches personnalisée

Il y a quelques mois, Microsoft dévoilait son projet de modifier la barre des tâches de Windows 10 en y intégrant un nouveau Widget. Actualités et météo est désormais prêt et devrait être déployé chez tous les utilisateurs dans les prochaines semaines. Il permettra d’accéder en un clic aux dernières actualités, à un bulletin météo, ainsi qu’à des contenus personnalisés. Pour Microsoft, ce widget intégré à la barre des tâches de Windows est « le moyen le plus rapide de rester au courant des dernières infos sur votre PC Windows 10 ».

De plus, en cliquant dessus, vous aurez des tuiles vous affichant des informations importantes comme le trafic actuel, le résultat de votre équipe de foot préférée ou encore le cours de la bourse. Des informations seront également affichées selon vos centres d’intérêt. Il sera bien entendu possible de choisir ces derniers dans les options en cochant différentes catégories, mais aussi d’en ajouter par soi-même. De même, vous pourrez aussi choisir vos médias préférés dans le flux. Si vous cliquez sur une info, une page internet s’ouvrira pour vous permettre de lire l’article en entier.

Windows 10 s’améliore au fil du temps

Ce nouveau widget s’inspire grandement de Google Discover que vous pouvez retrouver sur votre smartphone. Voir une telle chose arriver sur Windows 10 est plutôt une bonne nouvelle, ce genre de flux étant très pratique au quotidien.

Il ne faudra pas attendre la grosse mise à jour d’octobre pour en profiter. Microsoft a en effet indiqué que la nouvelle barre des tâches sera déployée dans les prochaines semaines. On constate dans les démos qu’elle est en anglais et affiche donc des médias américains. On ne sait pas encore si elle sera adaptée à la France ou s’il faudra attendre un peu.

