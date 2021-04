Oculus Gaming Showcase : des nouveaux jeux pour relancer le Quest 2

L’Oculus Quest 2 sorti en octobre dernier rencontre un franc succès. Cependant, le catalogue de jeux n’est pas tellement fourni. A l’occasion de l’Oculus Gaming Showcase, l’entreprise a dévoilé de nouveaux jeux, dont certains inédits.

Le premier Oculus Gaming Showcase

Le tout premier Oculus Gaming Showcase s’est déroulé le 21 avril dans la soirée et il s’est révélé assez chargé, même si seulement quelques jeux inédits ont été dévoilés. En effet, les annoncent tournaient autour de sequels ou des portages de titres. Il y a eu peu de nouvelles licences annoncées.

Resident Evil 4 arrive sur Quest 2

La plus grosse annonce qui a été faite concerne le portage du jeu Resident Evil 4 sur Oculus Quest 2. Ce portage sera la première exclusivité au casque deuxième génération d’Oculus. Lors de l’Oculus Gaming Showcase, des images inédites de gameplay ont été dévoilées. VR oblige, il sera possible d’interagir d’une manière unique avec l’environnement glauque et angoissant de Resident Evil 4. Les contrôles de l’Oculus Quest 2 permettront également de manier un objet dans chaque main, offrant une nouvelle vision du gameplay de cet excellent opus de la franchise. Le jeu arrivera dans le courant de l’année 2021.

Pistol Whip : Smoke & Thunder + The Concierge

L’excellent jeu de tir et de rythme de Cloudhead Games revient en force. Après une aventure narrative s’intéressant à l’univers cyberpunk, Pistol Whip se tourne maintenant vers l’Ouest sauvage cet été.

En supplément de cette nouvelle aventure gratuite, Pistol Whip recevra la mise à jour The Concierge, permettant de personnaliser entièrement son arme de rythme et de mort de prédilection. Il sera également possible de configurer entièrement sa partie, même pour les plus pacifistes d’entre vous préférant seulement danser entre les balles de vos adversaires.

Lone Echo II arrive cet été

La suite du très apprécié Lone Echo honorera enfin la plateforme Oculus de sa galactique présence cet été.

Au programme : des voyages en zéro-g, des puzzles retors et mystères à résoudre grâce à un large panel de technologies spatiales, et des panoramas à couper le souffle. Vivement cet été !

Oculus dévoile I Expect You to Die 2

En termes de nouveautés, I Expect You to Die 2 a également été dévoilé. Comme son nom l’indique, il s’agit aussi d’un sequel qui devrait sortir plus tard dans l’année sur les appareils Quest et Rift. Un premier trailer a été diffusé.

Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge

Puis, il y a eu une petite annonce concernant la deuxième partie du jeu Star Wars : Tales from the Galaxy’s Edge avec l’arrivée d’un nouveau personnage. Il s’agit de Dok-Ondar qui sort tout droit de son magasin d’antiquités. Malheureusement, aucun trailer n’a été diffusé.

Enfin, Oculus a annoncé quelques mises à jour concernant les jeux The Walking Dead: Saints & Sinners et The Climb 2, ainsi qu’un nouveau trailer de gameplay pour After the Fallqui arrive cet été sur les appareils Quest et Rift. Warhammer 40,000: Battle Sister aura bientôt droit à une mise à jour également avec un nouveau mode en coopération nommé “Last Bastion”.

Encore un peu de temps ? Découvrez Oculus Quest 2 : une mise à jour pour profiter du 120 Hz et jouer sans fil !