Google Maps indique les entreprises respectueuses de l’environnement

Google Maps permet de mettre en avant les entreprises qui respectent le plus l’environnement. Le géant Américain de la cartographie permet de situer les entreprises qui recyclent, compostent ou adoptent une politique de réduction des déchets. Google veut aussi mettre en avant les entreprises et les lieux où il est possible d’offrir une seconde vie à vos objets.

Source : Google Maps

Les véhicules électriques sont dotés d’une fonctionnalité spécifique sur Maps. Grâce à cette fonctionnalité, les conducteurs de véhicules respectueux de l’environnement peuvent définir leurs itinéraires via Google Maps en incluant des stations de charge pour tous les modèles. Une bonne façon d’optimiser ses trajets et de préserver la nature.

Google Maps met en avant des centres de recyclage

Cette nouvelle action suit les engagements faits en début d’année par le géant Google. Depuis quelques semaines, Google Maps priorise les trajets les moins polluants, même s’ils sont plus longs. Dans le cadre de cet engagement, Google Maps permet aux entreprises de répertorier les articles qu’elles recyclent. Les utilisateurs pourront très rapidement connaître les entreprises à proximité qui recyclent le plus. Cela permet de mettre en avant les entreprises les plus respectueuses de l’environnement.

Avec Google Maps, il est dorénavant possible de savoir où recycler ou éliminer vos produits spécifiques. Ces données sont renseignées sur le profil Google de chaque entreprise. Vous pourrez aussi rechercher directement une entreprise qui recycle aux alentours.

Les commerçants et entreprises qui ont vérifié les profils d’entreprise sur Google peuvent ajouter des renseignements sur les articles qu’ils recyclent. Cette fonctionnalité passe par Google Mon entreprise.

Localisation des Points Recyclage de la Communauté de communes du lac d’Aiguebelette / Source : Google Maps

Cette liste de déchets collectés est assez complète. Elle comprend des vêtements, l’électronique, les piles, les déchets ménagers dangereux, les ampoules et les bouteilles de verre. Google indique aussi qu’une fonctionnalité supplémentaire devrait être ajoutée rapidement. Elle permettra aux clients et visiteurs de répondre aux questions dans Maps et de préciser quels types de matériaux peuvent être recyclés chez tel commerçant.

De plus, Maps compte mettre en avant les entreprises ou magasins d’occasions à proximité. Ainsi que les artisans locaux qui utilisent des articles recyclés. Ces endroits sont appelés « Ecolo-friendly » et seront introduits dans une liste pour faciliter la recherche.