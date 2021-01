Publicité

Les propriétaires de voitures électriques bénéficiaient déjà de fonctionnalités particulières dans le Maps de Google. Eh bien ! Le géant américain du numérique, annonce qu’il apportera une amélioration à ce service dédié de son application. Cette dernière pourra désormais proposer aux véhicules électriques des itinéraires incluant des stations de charge pour tous modèles. Cela pourrait constituer un soulagement pour les utilisateurs d’automobiles électriques.

Des itinéraires préférentiels pour les voitures électriques

La future nouvelle mise à jour du Google Maps va inclure une fonction permettant aux voitures électriques de localiser les bornes de recharges. Il s’agit d’une option capable de proposer des itinéraires optimaux tenant compte de la distance à parcourir et d’éventuelles escales prévues par le conducteur du véhicule. L’application permettra aussi à ce dernier d’inclure des stations de charges habituelles dans l’itinéraire, tout en vous précisant si cela est possible avec le niveau de charge de votre véhicule, à l’instant t. La future version mise à jour de Google Maps intègrerait aussi le modèle de véhicule (type de prise) dans le tracé des itinéraires. C’est d’ailleurs le critère le plus important qui entre en ligne de compte au moment des propositions de stations faites par l’application.

Des satisfactions attendues mais des déceptions possibles

Cette innovation vise principalement à soulager les utilisateurs de de véhicules électriques, surtout pour lorsqu’ils doivent effectuer de longs trajets. En effet, les voitures électriques qui sont peu commodes pour de longs voyages, se rechargeraient désormais plus régulièrement et au meilleur moment. Une potentielle satisfaction pour tout propriétaire de véhicule électrique désireux de parcourir plusieurs centaines de kilomètres avec son moyen de déplacement. La nouvelle mise à jour de Google Maps pourrait être accessible sur smartphone ou directement embarquée dans la géolocalisation du véhicule. Mais, les propriétaires de véhicules électriques devront encore attendre quelques semaines avant de disposer de ce nouvel outil de localisation. En plus cette mise à jour ne concernerait aussi que certains modèles de voitures électriques. Des versions futures de mises à jour devraient s’étendre à davantage de modèles.

