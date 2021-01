Google Maps permet de trouver des centres de vaccination Covid-19

Publicité

Maintenant que la campagne de vaccination bat son plein à travers le monde, Google se décide à venir en aide à la population grâce à Maps. En effet, l’entreprise californienne vient de dévoiler que les centres de vaccinations seront directement intégrés dans son application de cartographie, mais aussi dans son célèbre moteur de recherche.

Après avoir implémenté les centres de dépistages dans Maps ou bien des indicateurs liés à la Covid-19 pour chaque pays, Google s’attaque désormais aux centres de vaccination. L’occasion pour le géant du web de permettre à ses utilisateurs de facilement situer ces lieux près de son domicile et prendre rendez-vous.

Google renseigne les centres de vaccination dans Maps

Depuis un peu plus d’un mois, les vaccins contre la Covid-19 ont été lancés dans le monde. Élément clé pour lutter contre la pandémie, les centres de vaccination se doivent d’être facilement accessibles à la population. Google a ainsi décidé de mettre la main à la pâte grâce à son moteur de recherche et Maps.

Les États-Unis pourront ainsi profiter de nouveaux outils afin de situer rapidement ses lieux grâce à la requête suivante « Vaccin Covid-19 ». Outre ce pointage sur une carte, les centres de vaccination trouvés sur les deux outils de Google indiqueront si un rendez-vous ou une ordonnance sont nécessaires afin de se faire vacciner ainsi que les catégories de personnes pouvant être vaccinées dans certaines infrastructures.

Pour créer cette base de données, l’entreprise précise dans un communiqué avoir travaillé en collaboration avec de nombreux acteurs tels que les administrations nationales et régionales américaines, le site VaccineFinder.org, ou les pharmacies.

D’ici quelques semaines, les informations relatives aux centres de vaccination arriveront dans Maps et le célèbre moteur de recherche Google dans les États de l’Arizona, la Louisiane, le Mississippi et le Texas. Reste maintenant à patienter pour que l’initiative de la firme de Mountain View se développe et arrive sur le sol français.