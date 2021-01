Huawei est en passe de revendre quelques gammes de smartphones

Publicité

Depuis bientôt deux ans, Huawei subit les sanctions américaines. Restreignant ainsi son activité, l’entreprise est victime de lourdes pertes financières sur le marché des smartphones. Suite à la revente de sa filiale Honor, le constructeur chinois réfléchirait à vendre ses gammes de smartphones P et Mate.

Le cauchemar continue pour Huawei. Après avoir été contrainte de ne plus travailler avec Intel la semaine dernière, l’entreprise est désormais face au mur et réfléchirait à revendre quelques célèbres gammes de smartphones premium.

Adieu les gammes de smartphones P et Mate pour Huawei ?

Plus rien ne va pour Huawei et des rumeurs commencent à fleurir sur la prochaine action de la marque. En novembre dernier, le constructeur chinois annonçait la vente de sa filiale Honor. Cette dernière n’étant plus liée à Huawei a ainsi pu sortir de l’embargo américain et peut désormais reprendre une activité commerciale sans restrictions.

Selon de nouvelles rumeurs lancées par Reuters, le constructeur chinois réfléchirait à revendre à un consortium de Shanghai ses deux gammes de smartphones premium P et Mate depuis septembre dernier. D’après les sources de l’agence de presse américaine, Huawei réfléchirait à cette décision suite au manque de processeurs mobiles pour ses smartphones. Pour rappel, les gammes P et Mate représentent aujourd’hui 40% des ventes de Huawei durant le Q4 2020.

Publicité

Une revente rapidement démentie

La situation ne semble cependant pas réellement se profiler comme cela selon un porte-parole de l’entreprise chinoise. Contacté par Reuters, celui-ci a déclaré « Huawei a appris que des rumeurs non fondées circulent concernant la vente éventuelle de nos marques phares de smartphones. Ces rumeurs n’ont aucune valeur. Ce n’est pas dans les intentions de Huawei ».

Reste à savoir désormais si ce démenti est réellement fondé ou si la marque chinoise tente de rassurer ses partenaires avant de passer à l’action. La vente de Honor en novembre dernier s’étant aussi déroulée très rapidement, les activités de Huawei pourraient subir le même sort afin de faire perdurer l’entreprise.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre test du Huawei MateBook X Pro !