Publicité

Huawei fait partie des marques en vogue, et fait partie des incontournables quand il s’agit de téléphonie. Mais la firme chinoise souhaite rester à la pointe et s’engage depuis quelques temps dans le monde du PC portable, mais que vaut donc cette gamme ?

Caractéristiques

Système d’exploitation Windows 10 (Famille ou Pro) Processeur Intel Core I7-10510U

Carte graphique NVIDIA GeForce MX 250 Écran principal Ecran LTPS UHD 60/120Hz Mémoire DDR4 : 16 Go Stockage 1TB SSD M.2 Connectiques 2 USB-C

2 USB 3.0 Type A

1 port jack 3,5mm Connectivités Wifi (Intel WiFi 6, 802.11ax)

Bluetooth 5.0 Audio 4 Hauts parleurs

Microphone intégré

Technologie Dolby Atmos Dimensions Hauteur : 1,46 cm

Largeur : 30,4 cm

Profondeur : 21,7 cm Poids 1,3 kg

Design

Ainsi, le MateBook X pro revêt un design sobre et élégant ! La totalité du PC est donc faite d’aluminium gris brossé. Point de futilité sur ce MateBook X pro. Le capot arbore l’inscription HUAWEI en miroir. Ensuite, les arêtes se fondent parfaitement au reste de la machine. Les rebords de l’écran sont ultrafins et semblent presque inexistants !

À l’ouverture, on remarque alors que le clavier est standard, bien disposé et les touches possèdent une frappe franche, la sensation d’une conception de qualité se fait ressentir ! Cependant, un élément attire notre attention. Un simple bouton représentant une caméra, mais qu’est-ce donc ? En appuyant dessus une caméra sort de ce bouton ! Ingénieux ! Bien entendu sur le Matebook X pro ne possèdent pas de pavé numérique, normal de par sa taille !

Connectiques

Côté connectiques, le MateBook X pro est peu pourvu, mais cache bien son jeu ! En effet, sur la partie gauche de l’appareil nous trouvons: 2 ports USB-C, et une prise Jack 3,5. Ensuite, sur la partie droite nous avons 1 USB type A. Nous déplorons la présence d’un port Ethernet. Même si le MateBook X pro est destiné à être ultra-mobile, pour le téléchargement rien ne vaut le filaire !

Publicité

Alors, comment pallier à ce manque de connectiques ? C’est là que le MateBook X pro tire son épingle du jeu ! Fourni avec le PC, Huawei offre un boitier permettant de connecter un écran, d’autre USB type C, etc. Ce qui lui permet de faire un maximum avec peu de connectiques ! La recharge se fait alors via un des ports USB-C, un pas de plus vers la connectique universelle !

Écran

D’abord, le MateBook X pro possède un écran LTPS UHD. Les couleurs sont éclatantes et les noirs sont profonds. L’écran recouvre 91% de la surface, il est aussi tactile sur 10 points, et est équipé d’un traitement anti trace de doigts. L’écran est propulsé par une carte graphique Nvidia MX250, qui offre de bonnes performances pour un ordinateur aussi compact.

Performances

Le MateBook X pro est cadencé par un Intel Core I7 série 10. Le tout est associé à une MX250 et 16GB de RAM, ainsi qu’un stockage de 1To via SSD M.2. Cette petite bête est pleine de puissance.

Ainsi, après avoir été soumis au logiciel de Benchmark PCMark10, nous obtenons un score de 4 250, représentant de très bonnes performances, presque égaled au ZenBook Pro DUO. De même, en jeu, nous n’avons obtenu aucune latence. En réglage moyen sur Assasin’s creed Valallah, la barre des 50 FPS reste le niveau le plus faible que nous ayons obtenu.

Audio

Concernant l’audio, Huawei a doté le Matebook X pro de 4 haut-parleurs. Même si la majorité des utilisateurs privilégieront un casque ou des intra-auriculaires, le son est un point qu’il ne faut pas négliger. Et sur ce point, Le MateBook X pro est très bien équipé ! Le son est suffisant pour quelques musiques ou films, mais n’est pas non plus des plus immersifs !

Autonomie et Mobilité

Avec son poids de 1,3 kg, il se transporte facilement, sa taille mini permet de le mettre aisément dans un sac à l’instar du MacBook de Apple. De plus, il est aussi lourd que le Thinkbook 13S, pour des performances bien supérieures. Au niveau de l’autonomie, le MateBook X pro ne manque de rien. Ainsi, nous avons réussi à l’utiliser presque une journée ouvrée entière en multimédia et navigation. Une très bonne autonomie pour cette petite merveille !

Conclusion

Le MateBook X pro, n’a pas la prétention d’être un PC gamer, mais bien destiné aux travailleurs mobiles. Même s’il saura vous détendre de temps en temps avec un jeu ou deux, il peut se vanter d’avoir assez de puissance sous le capot pour se plier à toutes nos exigences du quotidien !

Pour conclure, il s’agit d’un ordinateur portable exceptionnel. Nous n’avons donc noté aucun point négatif majeur, il reste silencieux même à pleine charge. Huawei arrive donc en force sur le marché de l’ultra portable, et le c’est sans conteste une véritable alternative au MacBook de la firme à la pomme !

Publicité

Prix et disponibilité

Le MateBook X pro, est proposé au tarif d’environ 1600€ chez materiel.net.

Même si le prix est élevé, le rapport qualité-prix est justifié !

Produit disponible sur HUAWEI Matebook X Pro Gris Ordinateur Portable 35,3 cm (13.9") 3000 x 2000 Pixels Écran Tactile Intel® Core i5 de 8e génération 8 Go LPDDR3-SDRAM 512 Go SSD NVIDIA® GeForce® MX250 Wi-FI 5 (

Voir l'offre 1 070,00 €

Huawei MateBook X Pro ~1500€ 9 Design 10.0/10

















Connetiques 9.0/10

















Ecran 9.0/10

















Performances 8.0/10

















Audio 8.0/10

















Autonomie 10.0/10

















Points positifs Un design élégant

De très bonnes performances

Une autonomie exemplaire Points négatifs L'audio que l'on a déjà vu plus immersif !