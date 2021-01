Publicité

Le CES 2021 est terminé. Le CES 2021 s’est tenu en ligne pour la première fois dans l’histoire du CES. Il s’est tenu du 11 au 14. 195 entreprises de 150 pays ont installé des halls d’exposition. Environ 700 startups dans 37 pays ont vu des opportunités. Le CES 2022 reviendra à Las Vegas. Il se tiendra du 5 au 8 janvier de l’année prochaine. Il sera également en partie en ligne.

Le thème qui a pénétré le CES 2021 est COVID-19. CES 2021 lui-même est la version finale de la technologie économique sans face à face déclenchée par le COVID-19.

Le CES 2021 est le seul événement des technologies de l’information et de la communication (TIC) qui a conservé l’ampleur et l’intérêt de l’année précédente pendant la pandémie.

En effet, il a été décidé de passer au numérique depuis juin de l’année dernière. Il est basé sur le cloud Microsoft (MS). Les conférences de presse ont été diffusées en direct sur YouTube. Diverses solutions utilisées telles que des solutions de visioconférence. Il a accueilli des visiteurs du monde entier sans aucun problème.

CES 2021 à la maison

Des pays du monde entier ont effectué des déplacements restreints vers COVID, des cours à distance et du télétravail, etc. On passe beaucoup plus de temps à la maison. Il est devenu important d’être plus à l’aise à la maison. La maison intelligente et l’Internet des objets (IoT), attendus depuis plus d’une décennie, ont vu le jour. Les appareils électroménagers font désormais partie de l’intérieur. Cela m’a permis de choisir le design que je voulais, pas le design que le fabricant avait décidé.

TCL – TV 4K QLED

Le centre de la maison est la télévision. Il a continué à rivaliser avec l’ultra haute définition (8K) et le son. La clé est un processeur qui est appliqué avec l’intelligence artificielle. Il met à l’échelle le contenu à 8K, quelle que soit la qualité. Il analyse l’espace où la télévision est installée et optimise le son. Le temps d’utilisation de la télévision a augmenté. Non seulement il est important de regarder Netflix et le nombre de contenus fournis par les fabricants de téléviseurs est devenu important. Le concours de compatibilité des jeux a commencé. La télévision a également commencé à évoluer pour devenir un entraîneur à domicile.

La concurrence pour les technologies de télévision a attiré l’attention sur l’expansion de l’utilisation de QD (Quantum Dot) et la vulgarisation de l’unité de rétroéclairage (BLU) à mini-diodes électroluminescentes (LED) à affichage à cristaux liquides. Les principaux fabricants de téléviseurs ont introduit des films QD pour améliorer la reproductibilité des couleurs des téléviseurs LCD. Il a introduit la mini LED BLU pour améliorer le rapport lumière / obscurité. Les téléviseurs OLED et les téléviseurs laser ont continué de se concentrer sur les marchés à grande échelle. Compte tenu des situations d’approvisionnement en panneaux, les téléviseurs LCD sont toujours les principaux marchés de la télévision.

Transition et expansion numériques

Le corona a facilité la convergence des industries des TIC avec d’autres industries. La transition numérique (DX) est une question de survie. Les raffineries de beauté et de pétrole coréennes telles qu’AmorePacific et GS Caltex ont également cherché l’avenir au CES 2021. Les voitures font déjà partie du CES. Il a introduit deux catégories de technologies: les véhicules électriques (VE) et les voitures autonomes. Les véhicules électriques sont également liés à la revitalisation économique et à la position écologique des gouvernements.

Le covid a réduit la réticence à développer des robots. Les outils de jeu, les hubs IoT et le nettoyage sont basiques. Il fait le ménage, gère la cuisine et effectue la quarantaine. Le coût est la clé. L’utilisation à domicile (B2C) reste chère.

La communication mobile de cinquième génération (5G) s’est refroidie. C’est parce que des pays du monde entier l’ont commercialisée. L’intérêt pour la technologie de communication mobile est généralement élevé avant de commencer l’investissement. Cette décision vise à convaincre les entreprises de télécommunications. Le fait que l’entreprise ait fait des investissements sérieux signifie qu’elle a confirmé sa clientèle. Il est temps de déplacer le centre de gravité. Il y avait des restrictions sur ce qui pouvait être fait grâce à la 5G.

CES 2021 super organisations, mais manque de simplicité

Pendant ce temps, le CES 2021 avait également des limites claires. C’était mieux que d’autres événements, mais il manquait également de concentration par rapport aux événements hors ligne.

Il n’a pas été facile d’examiner 2 000 salles d’exposition. Les entreprises au début de l’alphabet ont un avantage. Pour compenser cela, l’American Consumer Technology Association (CTA) a permis aux visiteurs de rechercher des salles d’exposition axées sur les noms de sociétés et les principaux produits. Cependant, les utilisateurs ne peuvent rechercher des innovations que lorsqu’ils savent ce qu’elles sont. Bien qu’ils fournissent une liste d’entreprises notables, la recherche était limitée. Une recherche montre plusieurs entreprises similaires sans distinctions toujours triées par ordre alphabétique.

Les pages d’expositions d’entreprise étaient uniformes. Une vidéo, des photos, une introduction, des demandes de renseignements, etc. Il est regrettable de voir des changements tels que des entreprises choisissant de deux à trois types ou créant des conceptions de page différentes pour chaque sujet. Le CES est ouvert jusqu’au 15 février. Compte tenu de ces problèmes, le CES offres la possibilité d’être ouvert plus longtemps.

