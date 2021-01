Publicité

Le Consumer Electronique Show (CES) 2021 ne connait pas que la participation de grandes firmes de l’électronique ou de startups cette année. Certaines marques de cosmétiques s’y sont aussi invités notamment l’une des plus connues dans univers : L’Oréal. L’entreprise française a présenté un gadget qui pourrait révolutionner le monde de la beauté féminine. Il s’agit d’un robot à rouge à lèvres d’Yves Saint Laurent. Cet article vous liste quelques détails sur cette nouveauté technologique.

Une nouvelle manière de confectionner personnellement vos rouges à lèvres

Le robot présenté par L’Oréal, propriétaire de la ligne de cosmétique Yves Saint Laurent, est un appareil permettant d’effectuer des mélanges de teintes de rouges à lèvres pour créer des couleurs uniques et personnalisées. Une aubaine pour les femmes qui aiment porter des couleurs de rouges à lèvres conçues en édition limitée. Elles pourront désormais porter leurs propres créations. Le gadget dispose, en son intérieur, de trois cartouches pour recharger les différentes couleurs des liquides à lèvres. En les remplissant avec des quantités précises, il suffit de choisir l’une des quatre options disponibles et d’appuyer sur un bouton pour obtenir une couleur de rouge à lèvre personnalisée.

Un robot Yves Saint Laurent dépendant de la connexion Internet

Le créateur de la machine, Vice-président mondiale de L’Oréal Tech, a annoncé qu’une application dédiée permet de choisir des couleurs correspondants le mieux à celles de vos cheveux ou de vos yeux. Elle vous recommandera aussi une variété de couleurs se rapprochant le plus possible de vos traits physiques. L’assortiment avec vos vêtements, sacs, chaussures et autres artifices que vous portez est aussi pris en compte dans la conception du robot. Le gadget à rouge à lèvres sur mesure d’Yves Saint Laurent n’est disponible actuellement que sur commande et ne sera pas mis sur le marché avant le printemps prochain pour environ 300 euros (robot livré avec trois cartouches de couleurs).

