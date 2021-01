Le pavillon K-Startup se distingue #CES2021, en virtuel

Publicité

Le Ministère de PME et des startups a annoncé qu’en raison de la recrudescence concernant la propagation du Covid-19 et le Consumer Electronics Show (CES) 2021 se tiendra entièrement de façon virtuelle. Pour ce fait, MSS a construit un pavillon K-Startup pour élever le statut des startup coréennes. En outre, MSS a souligné qu’il promouvait activement la salle K-Startup en ligne en Corée et à l’étranger par le biais des médias, des Youtubers et des plateformes de financement participatif du monde entier.

L’innovation K-Startup au CES 2021

Le CES (Consumer Electronics Show), le plus grand salon mondial de l’électronique grand public qui se tient chaque année à Las Vegas, se tiendra entièrement en ligne du 11 au 14 janvier de cette année. Tous les évènements du CES 2021 se dérouleront donc entièrement en ligne, ce qui attire l’attention des innovateurs du monde entier. Il y aura 11 domaines technologiques innovants, notamment la 5G et l’Internet des objets, la publicité, le divertissement des contenus, les automobiles, la blockchain, la maison et la famille, le divertissement vidéo, la conception et la fabrication de produits, les robots et l’intelligence artificielle, le sport, et des startups à présenter au salon qui changeront certainement votre style de vie.

Les entreprises qu’abritera le pavillon K-Startup

Selon l’organisateur de l’évènement, Consumer Technology Association (CTA), de grandes et moyennes entreprises comme Samsung Electronics et LG Electronics ainsi que des startups soutenues par le MSS participeront au CES 2021. Le nombre d’entreprises coréennes participant cette année est de 300. Ce qui serait le deuxième plus grand nombre après celui des Etats-Unis. Le pavillon K-Startup abritera 97 startups coréennes. Parmi elles, on peut citer : Luple, M2S Korea, SoftPV et HHS qui avaient reçu le prix de l’innovation CES 2020 pour la solution solaire portable Olly, VROR EYE DR, des cellules solaires à cellules souples et les systèmes de surveillance de la sécurité basés sur le traitement du bio-signal. Ce qui a constitué un honneur pour les startups coréennes au monde.

Publicité