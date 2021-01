Publicité

Le Consumer Electronis Show qui se tient chaque année à Las Vegas, réuni les plus grandes inventions des startups et grandes firmes du monde de la technologie. Le salon virtuel de cette année a à peine débuté qu’un produit semble déjà se démarquer et prendre de l’avance par rapport aux autres. Il s’agit du MaskFone, un masque anti-Covid équipé d’écouteurs sans fil. Découvrez tout sur cette invention révolutionnaire en lisant cet article.

Un masque hors du commun

Le MaskFone est conçu à dessin, en cette période de crise sanitaire, pour permettre à son utilisateur de disposer à la fois d’un masque de protection anti-covid efficace et d’écouteurs certifiés. Le masque est de type N95 (filtrant au moins 95% des particules en suspension dans l’air) et répondant aux normes des agences américaines chargées de leur homologation. Quant aux écouteurs, ils sont de marque Motorola et parés pour résister à la fois à l’eau et la poussière. La firme assure que ces écouteurs offrent 12 heures d’autonomie, amplifient les bruits ambiants et réduisent les bruits. Elle garantit également que son astucieuse invention est lavable, donc réutilisable. C’est donc un masque économique.

Les autres caractéristiques non révélés du MaskFone

Même si le constructeur du masque reste, jusqu’à ce jour, discret sur ses fonctionnalités particulières, certains médias ont pu obtenir des informations sur ses aspects cachés. En effet, les écouteurs seraient justes fourrés dans la doublure du masque et non intégrés. Ce qui rend possible et plus simple leur retrait avant le lavage du masque. Ces mêmes médias précisent aussi que certaines fonctionnalités annoncées n’y seraient pas implémentés réellement. Laissant planer ainsi le doute sur la prétendue nature « révolutionnaire » du masque. Un autre point qui suscite de la controverse, est le prix d’achat qui est jugé assez élevé au vu des matériaux et technologies qui y sont concrètement.

