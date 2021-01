Publicité

Vu les conditions sanitaires actuelles vous vous douterez que le Consumer Electronics Show (CES) ne puisse se dérouler de manière physique, il a donc lieu de manière virtuel. De nombreuses marques y proposent leurs différentes innovations. Asus ne déroge pas à la règle avec pas moins de 4 nouveaux ordinateurs gamers, 3 ordinateurs dans la gamme ROG et 1 dans la gamme TUF?.

L’Asus ROG Flow X13

L’Asus ROG Flow X13 se veut être un ordinateur gamer très compact et transportable avec ses 1.6 kg. Faisons un tour de la fiche technique :

Next Gen AMD CPU

NVIDIA GTX 1650

Jusqu’à 32Gb RAM, LPDDR4X à 4266MHz

1 To de SSD

La 1650 ne vous convient pas ? Il est possible de brancher un tout nouveau modèle de eGPU. Ce modèle a pour but de réinventer l’eGPU avec son poids de 1kg et son alimentation de 280W, vous pourrez le déplacer plus facilement que ses confrères. Il sera compatible avec les modèles de cartes graphiques NVIDIA.

L’écran semble aussi être de très bonnes factures avec 2 choix.

La taille reste la même 13.4″ au format 16:10, avec un écran tactile. Les différences sont donc au niveau de la résolution et de la fréquence de rafraichissement, 1 modèle UHD 3840 x 2160 60Hz et un modèle FHD 1920 x 1080 120Hz. La charnière de l’écran est montée sur pivot il vous sera donc possible de l’orienter à 360°.

La charge s’effectue par le port USB-C Thunderbolt 4 avec un chargeur plutôt compact.

L’Asus ROG Strix SCAR 17

Le design n’est pas révolutionnaire, en effet l’ordinateur reprend le même que ses prédécesseurs, avec la possibilité de changer la couleur d’un coin de l’ordinateur.

Cependant la configuration évolue et se met à jour des nouveautés du marché. Il pourra être équipé du dernier CPU AMD Ryzen 9 overclocké et d’un GPU NVIDIA nouvelle génération.

Il embarquera un clavier mécanique optique pour une rapidité et réactivité exemplaire. En parlant de réactivité l’écran sera 360Hz, 3ms, avec la couverture à 100% du sRGB.

Le ROG Zephyrus Duo

Cet ordinateur au design particulier embarque un second écran tactile, ce qui vous permet d’avoir un second écran partout même en mobilité. Il existera en 2 versions une 4K et l’autre FHD.

2 écrans et de tel composant (voir liste ci-dessous) consomment forcément plus d’énergie. Asus a donc fait le choix d’équiper cet ordinateur d’une batterie de 99Wh.

Malgré ses 2 écrans intégrés il vous reste quand même possible de brancher 3 écrans supplémentaires.

Les composants les voilà:

CPU:AMD Ryzen mobile

GPU: nouvelle génération NVIDIA GeForce RTX

RAM: 48Gb DDR4

2To de SSD en RAID-0

FHD 300Hz/3 ms ou 4H 120Hz/ 8ms

