CES 2020 – La stratégie internationale de Daegu

Alors que nous étions au CES 2020 nous avons eu l’occasion de rencontrer nombreuses entreprises intéressantes et de se familiariser avec ces dernières. Nous avons aussi travaillé avec la Corée du Sud et particulièrement la ville de Daegu. Pour l’occasion, AVING News a réalisé une mini-entrevue avec le maire Kwon Young-jin.

La ville de Daegu a aidé 196 entreprises de la région à pénétrer le marché depuis 2013, avec un montant cumulé de 22,4 millions de dollars en 2019. Le pavillon Daegu au CES 2020 avait 44 entreprises (PME) et trois startups.

Extrait de l’interview du Maire de Daegu

Question : Il existe de nombreuses industries technologiques innovantes dirigées par Daegu. Comment envisagez-vous de développer ces salons à l’avenir?

Tout d’abord, pour commercialiser les technologies dont nous disposons et nous connecter aux entreprises, nous devons terminer la composition de l’entreprise tôt. Et faire d’abord du marketing d’entreprise en Corée, et ensuite aller à l’international. De cette façon, nous pouvons signer les contrats avec les acheteurs que nous avons contactés en Corée … De cette façon, nous pourrons vraiment aider les entreprises à croître en les aidant à venir ici. C’est ce que nous devons renforcer.

Aving s’est également entretenu avec Jeon Woo-heon, gouverneur de la province de Gyeongbuk, sur le fonctionnement du pavillon conjoint au CES 2020. Alors qu’il voit la participation au CES comme une opportunité. C’est surtout une aide au développement de la province et pour ces petites entreprises.

Extrait de l’interview avec Jeon Woo-heon, gouverneur de la province de Gyeongbuk

Question : Vous avez participé pour la première fois cette année au CES, et je pense que les entreprises apprécient vraiment. Elles semblent en attendre beaucoup. J’aimerais savoir quel est votre projet d’avenir.

Sur la recommandation du maire Kwon Young-jin, le maire de Daegu, nous avons organisé un pavillon conjoint pour cette année. Il s’agit de notre première exposition en tant que province de Gyeongbuk. Même si le salon n’a duré encore qu’une journée, les PDG des entreprises disent que c’est vraiment efficace. Ainsi, la province de Gyeongbuk participera à plusieurs de cette exposition. Non seulement au CES 2021, mais au MWC en février et dans d’autres expositions internationales. Ainsi, dans un tel salon, nos startups peuvent faire leurs preuves. Et en comprenant exactement l’évolution de la tendance, je pense que ce sera une bonne occasion d’établir diverses choses à faire à l’avenir. Nous encouragerons beaucoup de participation à l’avenir.

Les startups et entreprises de la region et de la ville de Daegu étaient nombreuses et interessante. D’ailleurs, nous avons invite Nicolas Catard à venir les découvrir et voici sa vidéo :