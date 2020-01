CES 2020 – L’innovation et les startups coréennes qui se montrent

Alors que nous étions au CES 2020 nous avons eu l’occasion de rencontrer nombreuses entreprises intéressantes et de se familiariser avec ces dernières. Des entreprises dans de nombreux secteurs comme les Smartphones ou des startups.

La zone MIK (MADE IN KOREA) s’est tenue au parc Eureka pour présenter les startups coréennes au monde.

Nous avons rencontré ces startups Coréennes

J2C (PDG Kim Yu-jeong)

J2C développe des logiciels de reconnaissance d’iris. En 2019, ils détiennent 18 brevets coréens et internationaux pour la technologie de reconnaissance de l’iris. Notre interview en vidéo

J2C c’est la #startup que vous utiliserez quotidiennement dans le futur sans le savoir !

La reconnaissance d’iris rapide et abordable jusqu’à 30cm !

N2FALLS

N2FALLS, un le premier café à l’azote en capsule fabriqué par la startup The Color Group, peut être bu n’importe où, à l’intérieur ou à l’extérieur. Interview en vidéo

La première capsule de #NitroCoffee au monde était au #CES2020 !

Un café cold brew doux et onctueux sans machine !

La simple pression de la capsule dans votre tasse suffit !



Deepmedi – La startup santé

Neul Heolrap de Deepmedi (PDG Lee Gwang-jin) est l’application qui mesure les informations de santé (fréquence cardiaque, stress, tension artérielle, etc.) à l’aide de la caméra du smartphone.

Comme il n’y a pas d’équipement supplémentaire, il est possible de mesurer la pression artérielle n’importe où et à tout moment en 10 secondes sans être limitée par le temps et le lieu. Interview en vidéo

Deepmedi, la petite #startup Coréenne qui analyse votre santé cardiaque avec l’appareil photo et le flash de votre téléphone !

Moderntech – La Startup de la mobilité

Il s’agit d’un bras robotisé qui permet de charger de manière autonome vos véhicule électrique. Il peut être installé à divers endroits tels que des parkings, des supermarchés et des grands magasins.

En tant que premier système de charge intelligent pour véhicules électriques au monde, les stations peuvent être construites conjointement avec la production d’énergie solaire. De plus, en changeant le type de charge en fonction de la demande, plusieurs unités peuvent être chargées en même temps et apporter l’effet maximum avec le ratio minimum. Interview en vidéo

ModernTech ma préférée et dernière des startups coréennes du #CES2020.

A9 – La startup pour votre famille

Le Bplug d’A9 (PDG Park Yong-yeon) est la solution pour les ménages d’une personne et la gestion des décès solitaires.

Lorsque le LTE Care Plug est installé dans un foyer vulnérable, il surveille quotidiennement les activités du foyer. Il gère la sécurité en analysant la consommation électrique des appareils électroménagers et les changements d’éclairages en temps réel. Si une certaine consommation d’énergie et d’utilisation de l’éclairage domestique ne se produit pas pendant une certaine période de temps, une alarme se déclenche sur la page de gestion et le responsable en charge peut faire une visite pour éviter un soucis. Interview vidéo

A-Nine la Startup coréenne qui peut sauver les personnes âgées avec une prise électrique au #CES2020.

Geniesoft

Beat Smash de Geniesoft (PDG Kim Do-hyeon) est le jeu de rythme VR basé sur la K-pop. Quiconque aime la K-pop peut danser et profiter du jeu. En vidéo