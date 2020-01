Startup- Kaptrek- Une révolution pour les sports outdoor

Kaptrek s’apprête à révolutionner le monde de l’assistant outdoor. Jusqu’à présent, pour partir jouer en extérieur, nous avions besoin d’une multitude d’équipements adaptés à nos activités. Ces appareillages deviennent souvent encombrants et parfois difficiles à gérer. C’est en partant de cette idée que Julien et Vincent FABRE ont créé la startup FAB’ONE. Ils ont réfléchi à un assistant outdoor complet permettant un maximum d’activités dans un seul appareil. Le guide connecté Kaptrek est né. Découvrons-le.

Kaptreck, un concentré de technologies au poignet

Qu’est ce que c’est au juste Kaptrek ?

En partant du principe que les nouvelles technologies sont devenues des aides précieuses lors des activités sportives et de loisirs en extérieur. Celles-ci nous fournissent les appuis logistiques dont nous avons besoin. Les montres connectées nous permettent de nous localiser et de calculer le nombre de calories consommées pendant l’effort. Le téléphone, quant à lui en plus de géo localiser apportera un soutien météo et accès à internet. . Le paramètre neige incitera à porter un émetteur / récepteur DVA (Détecteur de Victimes en Avalanche) pour une recherche active en cas d’accident. Enfin, les amateurs de vidéo embarqués utiliseront leur caméra sportive ou filmeront à l’aide d’un drone semi-autonome. Kaptrek est le guide connecté de l’outdoor, un dispositif tout-en-un multi-activités, regroupant toutes les fonctionnalités nécessaires pour une pratique libérée et sécurisée, s’adressant à tout public, débutants comme avertis.

A quoi va-t-il servir ?

Le guide connecté kaptrek apparaitra dernier semestre 2020. Il englobera à lui-même toutes ces valeurs. Nous pourrons à l’aide de ce boitier avoir accès aux données de navigation avec calcul de position et de trajet. Les données d’environnement permettront d’avoir au poignet ou au guidon les informations sur la météo localisée, les mesures de températures et d’hygrométrie. Bien entendu les données baromètres, indispensables en montagne nous informerons sur la pression atmosphérique.

Mais ce n’est pas tout. Il sera également possible de piloter son Action Cam et avoir des retours image sur le Kaptrek. Nous pourrons de plus avoir accès aux fonctions de pilotage de drone et de suivi automatique de celui-ci.

Niveau sécurité ?

L’assistant Kaptrek est sur ce domaine complet. Celui-ci est équipé du système RECCO permettant de rechercher des victimes ensevelies. Il est également équipé du DVA (détecteur de Victimes d’Avalanches) en mode émetteur. Nous apprécions également sa fonction talkie-walkie. Cet appareil pourra également déclencher manuellement ou automatiquement (via de l’intelligence artificielle) les alertes aux secours en envoyant les données de position aux membres de la communauté.

plusieurs supports afin de s’adapter à l’activité

D’autres atouts outdoor ?

La liste est encore longue. Le kaptrek s’équipe de traqueur d’activité calculant entre autres le nombre de pas, la fréquence cardiaque, les calories brûlées ainsi que les distances parcourues… Il sera compatible avec toutes les ceintures cardio fréquencemètre ANT+. Et il est bien entendu compatible avec les systèmes Android et IOS.

Aboutissement du projet

Le guide connecté Kaptrek, développé par la startup FAB’ONE est donc un dispositif complet. Son développement est très couteux et long. La levée de fond en cours par FAB’ONE pour le développement, l’industrialisation et la commercialisation du guide s’élève à plus de 1.5 million d’euros. Il s’agit là d’un très gros montant pour une startup française en phase d’amorçage . A ce jour FAB’ONE a obtenu des engagements financiers de plusieurs acteurs et partenaires pour la moitié de ses besoins. Ceux-ci ont en partie permis le développement des différents prototypes afin d’arriver à l’élaboration d’un modèle fonctionnel et complet.

Pour boucler son plan de financement, FAB’ONE est prêt à ouvrir son capital à des investisseurs privés (Fonds d’investissement et Business Angels). Il est également en parallèle en phase d’instruction auprès d’institutions nationales et régionales pour boucler ce tour de table.

Si les délais souhaités sont respectés, la commercialisation du guide connecté Kaptrek est prévue pour fin l’hiver 2020-2021. Nous souhaitons à FAB’ONE Startup basée dans le Jura, que son projet aboutisse. Et au nom de tous les pratiquants de sports outdoor, merci pour cette évolution.

Les liens utiles pour suivre ce projet