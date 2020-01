On ne va pas tourner en rond avec ce Realme 5 Pro. Un portable à ce prix, avec des caractéristiques techniques comme ça. Vous savez quoi ? Nous ne sommes pas loin du combo quasi parfait. Du coup, on attaque directement avec l’aspect technique.

Caractéristiques

Snapdragon 712 AIE

Processeur octocœur

4 Go / 8 Go pour 128 Go de stockage

256 Go de mémoire possible par microSD

Bluetooth 5.0

Batterie de 4035mAh

Puissance de charge VOOC (boîte de réception 5V, 4A)

Android 9.0

ColorOS

Capteurs photos du Realme 5 Pro

48 Mpx

8 Mpx

2 Mpx X 2

1 capteur à l’avant de Mpx avec une ouverture f/2.0

Enregistrement vidéo maxi en 4k à 30 images par seconde. A ce prix, on oublie la stabilisation.

Un design sobre, efficace et commun

Commun oui, car en 2019, on a vu les quatre capteurs arrivés sur plusieurs smartphones. Mais aussi, la goutte d’eau à l’avant. Des écrans LCD de 6,3 pouces avec des bordures plutôt fines. D’ailleurs, celui de ce Realme 5 Pro occupe 90,6 % de la surface avant.

Sur le dos du smartphone, on a un capteur d’empreintes bien placé et qui fonctionne parfaitement. Il y a le module quadruple photo situé en haut à gauche. L’ensemble du dos, donne des effets de reflets plutôt sympa.

Sur les tranches du téléphone, on retrouve le traditionnel bouton power, ceux pour le volume et aussi le tiroirs pour les cartes SIM et microSD.







En bas du Realme 5Pro, on trouve un haut parleur, une prise USB-C et une prise jack.

Communication et réseaux

Ce Realme est compatible avec l’ensemble des bandes en France. Nous n’avons pas rencontré de problème avec les appels téléphoniques. Les SMS passent aussi parfaitement. Le GPS passe aussi sans soucis et il se repère hyper vite. Bref, ça fonctionne nickel.

La partie photo de ce Realme 5 Pro

On ne va pas ce le cacher, les 48 Mpx reste quand même très marketing. Alors, oui ce Realme 5 Pro fait de belles photos. Ça convient parfaitement pour les réseaux sociaux ou encore pour des photos de familles. Mais si vous en cherchez plus, il ne rivalise pas non plus avec les smartphones premium.

Le mode portrait avec les capteurs au dos est décevant. La profondeur de champs n’est pas au rdv. Le logiciel apporte des corrections qui ne font pas vraiment naturelles.

Le zoom dans l’image laisse apparaitre du bruit. Ça dénature le rendu.

Du côté du mode autoportrait, pour le coup, le smartphone s’en sort bien. Le capteur de 16 Mpx répond présent. Le flou d’arrière plan est bien géré, mais les hautes lumières sont surexposées.

Les autres modes, macro, paysage nocturne ou encore panoramique sont aussi de bonnes factures, mais sans plus. Pas certain qu’ils seront les plus utilisés. Cependant, ils ont l’avantage d’être présent.

Il y a aussi le mode nuit qui selon, nos collègues de DroidSoft reste perfectible.

Les jeux

Il va sans dire que cette configuration ne fera pas tourner les jeux les plus gourmands en capacité. Cependant, nous avons testé Call Of Duty Mobile et bien le jeu tourne plutôt pas mal. C’est d’ailleurs, presque surprenant !

L’autonomie du Realme 5 Pro

Ce Realme 5 Pro tiendra largement une journée et demi, voir un peu plus. Nous avons surfé sur les réseaux, pris des photos et vidéos, regardé des vidéos sur YouTube. Mais aussi, joué à Call Of Duty. Bref, une utilisation intensive qui n’a pas entamée la batterie outre mesure.

Conclusion

Un rapport qualité/prix excellent. La version que nous avons eu en test et la 4 Go/128 Go. Cette version est à 199 euros sur Amazon. Le combo 8 Go + 128 Go est à 249 euros. Les 8 Go ne seront peut être pas utiles. En effet, les 4 Go pourront être largement suffisant.

Le design fait classe. Les performances sont au RDV. L’écran est lumineux et contrasté. L’autonomie ne vous laissera pas en plan. La partie photo est vidéo propose des modes plutôt cool pour cette gamme de prix.