Test : Realme X2 Pro – La puissance à l’état brute

Realme, marque peu connue jusqu’ici en France, est sur le devant de la scène depuis quelques mois après l’annonce d’une machine de guerre dans le milieu du smartphone : le Realme X2 Pro. Performance, design et technologie de pointe sont autant de points forts que revendique la filiale d’OPPO.

Realme X2 Pro

Unboxing

Je ne peux que difficilement vous cacher le plaisir d’avoir entre les mains ce fameux Realme X2 Pro. Une marque peu connue en Europe qui arrive avec un produit haut de gamme, le tout dans un prix plus que contenu. Commençons ce test par l’unboxing de ce smartphone.

Realme X2 Pro – déballage

Au menu de cet ovni : un packaging correct avec tout le nécessaire de présent. Néanmoins, pas d’écouteurs dans le pack, et c’est assez dommage compte tenu de la présence du port jack. Vient ensuite le chargeur mural Super VOOC ainsi que son câble USB-C. Une coque en silicone est fournie avec également. L’écran est protégé d’origine avec un film protecteur pré installé.

Design

Au niveau du design, rien de bien transcendant chez Realme avec ce X2 Pro. Mais pour autant ce n’est pas mauvais, loin de là. Les couleurs proposées sont Lunar White et Neptuna Blue, avec un rendu vraiment sympathique pour les deux couleurs.

Realme X2 Pro – face arrière

L’avant, quant à lui, propose un design vraiment épuré avec un notch en forme de bulle contenant la caméra frontale. Le haut parleur est situé juste au dessus de cette dernière.

Realme X2 Pro – face avant

Venons en aux différentes tranches du smartphone. La tranche inférieure accueille un microphone, un deuxième haut parleur, le port USB-C ainsi que, Ô magie, un port jack. La tranche supérieure présente sobrement un microphone secondaire. La partie droite dispose uniquement du bouton power ainsi que la trappe à carte SIM et la partie gauche offrent les boutons de volume + et -.

Realme X2 Pro – tranche inférieure

Realme X2 Pro – tranche droite

Realme X2 Pro – tranche gauche

Ecran

L’écran est surement l’un des plus gros point fort de ce Realme X2 Pro, grâce à de nombreux atouts. Commençons doucement avec la résolution, qui monte à 1800×2400 pixels dans une diagonale de 6.5″. Et premier point positif : il est en super AMOLED. Ce dernier offre des noirs profonds et des couleurs vive ainsi qu’une luminosité très appréciable, même en plein soleil.

Realme X2 Pro – Écran

Pour la suite, c’est le 90Hz qui sera à l’honneur. Cette feature ajoute encore plus de fluidité à l’ensemble, surtout lors de la navigation internet ou encore lors de sessions de jeux. Cela peu bien entendu influencer l’autonomie, mais nous verrons ça un peu plus loin dans l’article. De plus, l’écran est compatible avec la norme HDR10+.

Finissons sur les points positifs de l’écran avec, pour commencer : la présence du Corning Gorilla Glass 5 qui offre une résistance accrue à ce bel écran. Bel écran qui arrive à un ratio assez impressionnant de 85% ! Cela permet d’avoir un grand écran dans un format plutôt contenu. Toutefois, son utilisation à une main sera un poil difficile lorsqu’il faudra atteindre le haut de l’écran.

Appareil photo

Annoncé avec un énorme capteur principal de 64MP, le Realme X2 Pro fait saliver sur le papier. En accompagnement il y à également un capteur de 13MP offrant un zoom optique X2, un capteur de 8MP pour le très grand angle ainsi qu’un capteur de 2MP pour la profondeur.

La vidéo ne fait pas dans le demi mesure non plus puisqu’il sera possible de filmer jusqu’en 4K 60 FPS. En 1080p 60FPS vous aurez accès à une super stabilisation vidéo !

Realme X2 Pro – Capteurs photo

Comme mentionné plus tôt, cela fait rêver sur le papier. En effet, la partie photo n’est pas exempte de défauts. De jour, les photos seront correctes mais pas non plus extraordinaires. Mais le principal problème c’est de nuit, où les photos présenteront beaucoup de grains ainsi qu’une gestion de la lumière imparfaite.

Performances

La partie la plus importante, là où le Realme X2 Pro s’exprime vraiment : la PUISSANCE ! Et il faut dire qu’il a de la matière pour affronter le gratin des hauts de gamme du moment. Ses armes ? Un puissant Snapdragon 855+ ainsi que sa puce graphique Adreno 640. La mémoire vive peut monter jusqu’à 12Go et offre une fluidité sans pareil dans le multi-tâche. Et du côté de la puissance brute, le smartphone s’offre les premières marches du fameux benchmark Antutu.

C’est un régal de jouer avec ce smartphone, aucun lag n’est ressenti, peu importe le jeu qui ose le défier. Un mode de jeux permet d’équilibrer les performances et également d’optimiser la connexion réseau en priorisant le jeu en question.

Autonomie

Là aussi le Realme X2 Pro monte qui est le patron. Avec sa recharge prénommée SUPER VOOC 50W, il offre tout simplement la recharge la plus rapide en Europe. En effet, il faudra moins de 30 minutes pour passer de 0 à 100% !

Une recharge rapide, c’est bien beau, mais si l’autonomie ne suit pas, c’est embêtant. Que nenni avec le X2 Pro puisqu’il est possible d’atteindre facilement les 2 jours d’autonomie avec une utilisation plutôt intensive (jeux, Youtube, Spotify & Bluetooth, réseaux sociaux etc..)

Conclusion

Foncez acheter le Realme X2 Pro, c’est un petit bijou de technologie et de puissance dans une enveloppe design et agréable. Son prix est accessible au commun des mortels, à l’instar d’autres haut de gamme présents sur le marché. Le seul point noir, sûrement rédhibitoire pour certains sera son appareil photo qui reste à parfaire. En espérant des mise à jour correctives.

Realme X2 Pro – Face arrière

A noter que le Realme X2 Pro tourne sous ColorOS 6.1 et qu’un passage en version 7 (Android 10) est prévu courant 2020 par la marque.

Vous pouvez d »ores et déjà pré-commander le Realme X2 Pro sur le site officiel pour un prix qui démarre à 399€. Les différentes versions sont les suivantes :

6GB+64GB – 399 euros

8GB+128GB – 449 euros

12GB+256GB – 499 euros

Realme X2 Pro 9.1 Design 9.0/10

















Performances 10.0/10

















Appareil photo 7.5/10

















Autonomie 9.0/10

















Temps de recharge 10.0/10

















Points positifs La recharge SuperVOOC

La puissance démesurée avec les 12Go de RAM

Le prix très contenu Points négatifs Les photos de nuits

L'interface ColorOS qui ne sera pas du goûts de tout le monde