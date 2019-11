Nouveautés Netflix de la semaine : The Stranded, The Crown, Klaus…

Vous ne savez plus trop quoi regarder sur Netflix ? Vous avez déjà bien ratissé les recoins du catalogue série et film ? Et bien, laissez-nous vous dévoiler les nouveautés Netflix de cette semaine 46 de 2019.*

Les nouveautés Netflix – Semaine 46

Séries

Après un tsunami, un groupe d’élèves se retrouve coincé sur une île où des forces mystérieuses se manifestent.

Un groupe de jeune riche décide de se lancer dans la vente de MDA. Bien évidemment, les problèmes vont vite arriver que ce soit avec la loi, leur famille ou bien les autres groupes de trafiquants.

The Toys That Made Us (saison 3 – 15 novembre)

Découvrez la vision de l’ascension voir la chute des jouets par leurs créateurs.

The Crown (saison 3 – 17 novembre)

The Crown raconte les amours, rivalités politiques et évènements ayant marqué la vie de la reine d’Angleterre Elisabeth II.

Films

« À Tokyo dans les années 1980, une expatriée est soupçonnée d’avoir tué son amie, qui a disparu après avoir été impliquée dans leur triangle amoureux avec un photographe. » (Netflix)

Un facteur, Klaus, part à la rencontre d’un fabricant de jouets afin d’offrir de la joie dans une ville avoisinante pleine de vices et tristesse.

Découvrez dans cette comédie la rencontre étonnante entre un homme cloitré dans sa maison depuis des mois et une journaliste plus que curieuse.

Swagger (16 novembre)

Swagger dévoile les pensées traversant l’esprit de 11 enfants et adolescents grandissant dans les cités les plus défavorisées de France.

Bon visionnage Netflix à tous !

*liste non exhaustive

