Véritable icône de la pop culture l’équipe de Ghostbusters est de retour, mais pas dans un nouveau film. Cette fois cela se passera sur la Nintendo Switch.

Peter Venkman

Who you gonna call? Ghostbusters !

Le jeu est une édition remastered, initialement le jeu était paru en 2009 sur PS3 et Xbox 360. Il est de retour sur Nintendo Switch depuis octobre 2019. Mais la question que vous pouvez vous poser, le portage est-il de qualité ?

Les casseurs en action !

L’action du jeu se déroule après les deux épisodes cinématographiques. Le joueur incarne une nouvelle recrue qui vient en renfort du célèbre quatuor. Nous éviterons de vous spoiler l’histoire mais sachez que le jeu est bourré de références aux films. Les amateurs de la licence vont se faire plaisir. Le fantôme de la bibliothèque, les jokes de Peter Venkman, Gozer et ses sbires. Et même Walter Peck c’est dire.

La célèbre bibliothécaire

Et vous veniez d’où avant d’être revenant ?

L’aventure vous mènera dans tous les endroits qui ont été vus dans les films, mais pas que. Les missions sont assez longues et variées. Armé de votre PKE et votre pack de protons, le joueur part en quête de fantômes à attraper. Bien entendu la difficulté va crescendo, mais votre équipement évoluera en conséquence. Il y a également un système d’upgrade grâce à l’argent collecté. Bref c’est assez varié et cela évite la monotonie.

Monde Parralèle

Vers la lumière

L’antre de la bête

Et la réalisation dans tout ça ?

Le portage est de qualité, nous avons testé Ghostbusters sur la dernière Switch Lite de Nintendo. Les textures sont soignées et les graphismes réussis. Nous avons pu noter quelques chutes de framerate par moment. Mais ce n’était pas non plus catastrophique.

Au niveau bande-son rien à redire, puisqu’il s’agit pour la plupart des thèmes de la bande son ciné.

La jouabilité est bonne, le personnage répond parfaitement pendant les phases d’actions. Rien à redire à ce niveau-là.

Bibendum Marshmallow

La chasse est ouverte

Vue plongeante sur N.Y

Conclusion du test de Ghostbusters Switch

Ghostbusters est un jeu vraiment plaisant à jouer. La Switch s’en sort très bien. Le jeu ravira les quarantenaires qui ont grandi avec les films, mais quid de la jeune génération ? Le jeu passera-t-il inaperçu à leurs yeux. Ce n’est pas impossible. Mais la tendance étant au revival, nous pouvons espérer que la nouvelle génération s’y attardera et qu’elle oubliera vite le navet du remake ciné de 2016.

En tout cas le modeste rédacteur de cet article vous recommande ce jeu d'autant que son prix est peu élevé.

Ghostbusters 29,99€ 8.3 Graphismes 8.0/10

















Bande Son 8.5/10

















Jouabilité 8.5/10

















Durée de vie 8.0/10

















Points positifs Réalisation

Jouabilité

