G-Fair – Lavez et hydratez votre barbe (ou poils) – Startup Tieso

Le G-FAIR KOREA 2019 se déroulait du jeudi 3 novembre au dimanche au KINTEX Exhibition Hall pas loin de Séoul. Et une fois n’est pas coutume nous étions présents. Eureka Park est une zone spéciale dédiée aux startup et entreprises innovantes. Et nous en avons rencontrés plusieurs, dont la startup Tieso.

Le G-FAIR KOREA compte environ 850 entreprises et 1250 stands. Les éléments exposés sont les suivants. △Biens d’équipement ménager △ Aménagement d’intérieur △ Articles de loisirs △ Électronique △ Marchandises locale △ Biens médicaux △Fourniture et Meubles de cuisine △ Produits informatiques

Nous avons eu de nombreux rendez-vous lors du G-Fair et nous vous partageons les startups que nous avons rencontré.

La Startup Tieso – Votre barbe et poils propres

La Startup Tieso est une solution par une startup de cosmétique pour hommes. Leur produit principal pour l’instant est une lotion pour se laver la barbe et les poils.

Cette dernière permet tel un shampoing de se laver les poils et ainsi éliminer démangeaisons, odeurs et bactéries. Tout en gardant la peau saine et hydratée. Parce que quoi de pire que de se laver la barbe au savon et avoir la peau sèche et irritée après ?

Une lotion hydratante avec la même utilisation est également proposée. Afin de garder sa barbe et la peau en dessous douce et fraiche. Permet aussi d’avoir une meilleure condition de ses poils.

Une bonne solution pour les hommes poilus ou barbus. Et surtout une bien meilleur solution pour tous les hommes qui en ont marre de se laver la barbe au savon.

Le site de la startup Tieso.