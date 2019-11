G-Fair 2019 – Le FEED Coréen ! – Startup How To Eat

Le G-FAIR KOREA 2019 se déroulait du jeudi 3 novembre au dimanche au KINTEX Exhibition Hall pas loin de Séoul. Et une fois n’est pas coutume nous étions présents. Eureka Park est une zone spéciale dédiée aux startup et entreprises innovantes. Et nous en avons rencontrés plusieurs, dont la Startup How To Eat.

Le G-FAIR KOREA compte environ 850 entreprises et 1250 stands. Les éléments exposés sont les suivants. △Biens d’équipement ménager △ Aménagement d’intérieur △ Articles de loisirs △ Électronique △ Marchandises locale △ Biens médicaux △Fourniture et Meubles de cuisine △ Produits informatiques

Tieso : Retrouver l’article sur la Startup

Lenswear : Retrouver l’article sur la Startup

Open Rider : retrouver l’article sur la Startup

Nous avons eu de nombreux rendez-vous lors du G-Fair et nous vous partageons les startups que nous avons rencontré.

La Startup How To Eat

Voici le Feed Coréen rencontré au G-Fair. Des sachets et poudres pour remplacer vos repas. Des sachets qui sont equivalent au petit déjeuner et que l’on peut prendre rapidement et facilement sur son trajet matinal.

Il sont d’ailleurs très bon, et ne cherchent pas à vous recouvrir de protéines et autres. Mais seulement à être un petit déjeuner complet et équilibré. Le tout en étant savoureux !

Plusieurs version existent en fonction de vos besoin et objectifs, avec plus ou moins de sucre et de protéines. Tout en restant assez abordable. Environ 1€ le sachet !

Ils proposent également des jus de légumes en sachet ainsi que des extraits de thé et de café pour booster votre métabolisme et perde de poids.

Mais pas d’arrivée en France à l’horizon de la Startup How To Eat. 🙁

Cependant voici leur site web.