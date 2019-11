Value Up – 22 startups Coréennes à rencontrer !

Les startups utilisent les réseaux d’influence pour promouvoir leurs produits et services plutôt que de s’en tenir aux autres principaux médias. Cependant, il est difficile de comprendre et d’utiliser correctement les possibilités de ces réseaux. En réponse à ce problème, le Centre d’innovation pour l’économie créative de Séoul et AVING NEWS organiseront le « VALUE UP » demain.

Avec 22 startups Coréennes présentes pour l’occasion.

Le programme comprendra des relations presse en Corée du Sud et à l’étranger. Également une promotion sur YouTube, des interviews vidéo, des récompenses et des événements de networking. Les principaux médias nationaux et YouTubers de Corée du Sud et de l’étranger participeront pour promouvoir les sociétés participantes. Et ainsi, créer des opportunités d’aide pour la promotion de ces startups Coréennes.

Après le succès du « Business Concert » de septembre. Nous avons prévu un deuxième événement destiné à créer une plate-forme que les entreprises pourront utiliser régulièrement. Nous voulons aider les petites et moyennes entreprises et startups à pénétrer les marchés nationaux et étrangers. Mais aussi attirer les investissements via les médias mondiaux, YouTubers et autres Organisation du Value UP 2019

Les médias mondiaux devant participer sont : Geekazine (États-Unis), la chaîne Xiao Da (Chine), Le Café Du Geek (France), VietnamPlus (Vietnam), MyFatPocket (Singapour), Teman Seoul (Indonésie), A Sing Di Dai Han (YouTuber Vietnamien), IT DongA, Byline Network, Beta News, etc.

22 startups Coréennes participant à la manifestation dans l’espoir de développer leurs activités seront présentes.

Nous auront l’occasion de les rencontrer et interviewer, comme nous avions fait en septembre avec la startup ROSIGN.

On reparle de startups Coréennes la semaine prochaine !