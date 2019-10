Les petites entreprises et les Startups de Séoul, forte de leur créativité, leur sens de l’aventure et leur exécution, ont rencontrés des médias internationaux. Lors du G-Valley Value up le 23 septembre, à Séoul. Ainsi, la rencontre a été organisé par l’incubateur et Aving News. Ce fut l’occasion à ces startups de se montrer dans le monde et sur YouTube.

Les 23 compagnies présentes au G-Valley sont les suivantes :

△ High-Quality △ Neo-Estage △ Didim 365 △ Roits Nine △ Rosign △ Medihere △ Makers Technology △ Buheung Medical △ Brilliant & Company △ Beecheon △ Thinkwave △ Aquapick △ Alzip Mat △ Entrance △ Yecheon Food Bio △ Orgamedi △ Widitech △ JRD Works △ JoyFun △ Junef △ Comtree △ Creamo △ Treasure Collection

Nous souhaitons annoncer que beaucoup de bonnes entreprises coréennes, y compris G-Valley, se rendront à l’étranger. En tant que groupement d’entreprises, nous invitons les médias mondiaux et les YouTubers à rencontrer nos entreprises. J’espère que cet endroit offrira une ouverture pour l’arrivée de bons produits à l’étranger. Directeur de la papeterie SBA Industrial Nodes

Ainsi, ce fut pour nous l’occasion encore une fois de rencontrer plusieurs articles innovantes. Mais aussi, de réaliser plusieurs interviews et de remettre des récompenses à la fin de la journée. De ce fait, on vous reparle des entreprises que l’on a rencontré ce jour dans d’autres articles !

Les Américains disent souvent que toutes les affaires se déroulent dans le cadre d’une fête et nous voulions créer un lieu où ces expériences amusantes mèneraient aux affaires. Ces regroupements auront lieu plus souvent et nous allons essayer de les développer en projets centraux. Kim Ki-dae d’Aving News, co-organisateur de l’événement

Lors de la cérémonie de remise des prix, trois sociétés, dont Roits Nine, Oui.tt et CREAMO, ont été sélectionnées pour figurer dans le « G-Valley Top 3 » par les médias participants.

Source : Aving News