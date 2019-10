Solus+ : La solution de chauffage qui réduit votre facture

Le chauffage est un élément important de l’hiver. Certains foyers doivent limiter leurs capacités à chauffer leur espace de vie pour arriver à finir le mois, souvent à cause de solutions de chauffage inefficaces ou défaillantes. Le SOLUS+ propose une solution innovante pour réduire le coût du chauffage d’environ 30% dans votre espace de vie.

Une technologie inspirée du soleil

Le SOLUS+ est un radiateur connecté qui s’accompagne d’un capteur de température. Ce dernier fonctionne avec une méthode de chauffage au graphène qui dispose de propriétés de chauffages beaucoup plus avancées que celles du cuivre. C’est donc ce qui permet à ce radiateur d’avoir des propriétés de chauffage rapide, avec une forte intensité, et de chauffer dans toutes les directions, comme le fait notre soleil.

Ce dernier dispose d’une application simple et intuitive pour Android et iOS. Cette dernière pourra se connecter au capteur de température depuis n’importe où, afin de recueillir des données et contrôler la température de ce dernier (nécessite une connexion internet au niveau de l’application et du capteur).

C’est ce capteur qui permettra de récolter des données sur l’humidité et la température ambiante de la pièce pour une meilleure adaptation de la température. Il pourra aussi être connecté à Amazon Alexa et Google Home pour un meilleur contrôle à distance.

Mise en place et économies simples

Le radiateur ne nécessite aucune configuration pour fonctionner. La technologie Plug and Play permet une utilisation instantanée de ce dernier. Grâce à la technologie au graphène, au capteur de température et à l’application, il vous sera plus simple de gérer la température ambiante, d’avoir une meilleure distribution de la température, ainsi que d’éviter de surchauffer et de consommer inutilement.

Le SOLUS+ existe en sous deux modèles, M1 et M2, permettant ainsi de chauffer un espace 15 et 20 mètres carrés grâce à une puissance de 450W et 800W, pour un poids de 4.5 et 9kg respectivement. Les deux peuvent se fixer à un mur, mais seul le M1 peut-être placé sur un pied. Ce radiateur dispose d’un design raffiné, avec une épaisseur de seulement 10 mm. Il est disponible en couleur noir et blanche.

Après un financement réussi sur Indiegogo, le SOLUS+ est toujours disponible à prix réduit sur Indiegogo Indemand, ici.