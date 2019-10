ROSIGN : Les routes intelligentes ! – Startup

Lors du G-Valley Value up le 23 septembre, à Séoul. Nous avons rencontré plusieurs Startups. La rencontre a été organisé par l’incubateur et Aving News. Ce fut l’occasion à ces startups de se montrer dans le monde et sur YouTube. Nous voulions vous en présenter une sélection dont nous avons pris le temps de discuter avec et de vous les partager. Voici donc ROSIGN.

Nous avons ainsi discuté à nouveau avec le CTO de l’entreprise M. Shin pour en apprendre plus.

Pouvez-vous présenter ROSIGN ?

ROSIGN est un mot composé de ROAD et DESIGN. Grâce à des technologies innovantes, nous nous efforçons de construire un système routier intelligent. Avec notre produit phare le CHAMELROAD, nous avons actuellement 15 projets dans 13 pays. Nous visons à devenir une société spécialisée dans le transport routier. Des projets en Europe sont d’ailleurs en cours !

À quel besoin répondez-vous ?

Les routes chauffées et les routes glissantes sont la cause de multiples problèmes, tels que la tropicalisation, les phénomènes d’îlots de chaleur urbains, la corrosion des routes, les accidents de la route glissants et même des pertes de vies humaines. Le produit phare de ROSIGN, le CHAMELROAD résout les problèmes de route chauffée (par le soleil) et glissante en hiver.

Dans le secteur des routes et des transports, les acheteurs et les utilisateurs sont différents. Les acheteurs achètent les produits en fonction de la politique, des réglementations et des besoins des usagers de la route. Les utilisateurs recherchent un système de transport et de route propre, rapide et pratique. CHAMELROAD peut satisfaire les besoins des acheteurs et des automobilistes.

Qu’apportez-vous aux utilisateurs (automobilistes dans votre cas) ?

Nous fournissons un système routier intelligent, sûr et pratique.

Nous améliorons également la conception des villes et des routes sur le plan artistique.

Comment utiliser ROSIGN ?

Les caractéristiques technologiques durent jusqu’à ce qu’un entretien supplémentaire soit nécessaire. Les usagers de la route peuvent facilement être informés de l’état de la route par le changement de couleur et l’affichage d’images et de mots sur la route. La technologie de blocage thermique bloque l’accumulation de chaleur et d’énergie sur les routes afin de maintenir une température de route stable.

ndr. Leur technologie réagit au froid et à l’eau. Il s’agit d’un revêtement plus résistant que le bitume et qui devient fluorescent quand soit au contact du froid soit de l’eau. On peut donc créer les inscriptions que l’on veut au sol. D’ailleurs, leur matériau évite mieux que le sel le début de gel.

Voici une vidéo de démonstration (en anglais par contre) :

Comment planifiez-vous votre avenir dans 1 et 5 ans ?

Nous allons établir une entreprise au Canada en décembre 2019.

Nous aurons deux projets pilotes aux Philippines, dont nous prévoyons d’achever la construction en mars 2020. À partir de janvier 2020, nous construirons une usine de production au Vietnam, qui sera notre plaque tournante pour le marché de l’Asie du Sud-Est. Nous aurons une entreprise manufacturière à Vladivostok, en Russie, en février 2020 et signerons un contrat d’investissement de 80 millions de dollars US avec le Fonds pour hautes technologies de l’Extrême-Orient.

Dans 5 ans, nous prévoyons d’avoir des installations de production stratégiques en Europe, dans la CEI, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, en Asie du Sud-Est et au Moyen-Orient. Nous établirons une entreprise locale dans tous les pays dans lesquels nous entrons. Nous attendons avec impatience notre inscription au Nasdaq et au Kosdaq.

Avez-vous des concurrents à ROSIGN ? Qui sont-ils ?

CHAMELROAD est une technologie brevetée de ROSIGN qui n’est disponible dans aucune autre société. Nous n’avons pas encore de concurrent, mais nous nous attendons à en voir un d’ici trois ans. En préparation, nous renforçons le portefeuille de la propriété intellectuelle, les partenariats, la diversification des activités et le développement de nouvelles technologies. Nous aurons un avantage concurrentiel sur le marché.

Quelques questions plus génériques

Quelles technologies vont changer radicalement notre avenir ?

L’iOT, les ITS et les TIC vont apporter beaucoup de changements à nos vies et à notre environnement, améliorant ainsi notre sécurité et notre confort au quotidien.

Qu’est-ce qu’un jour productif parfait pour vous ?

La journée parfaitement productive pour moi est de passer en revue tous les horaires et d’avoir le temps de passer en revue tous les événements à la fin de la journée. Je revérifie les travaux effectués la veille chaque matin et planifie pour aujourd’hui. Pour moi, la journée la plus productive consiste à commencer une journée avec un plan et à le terminer par une révision.

3 innovations sans lesquelles vous ne pourriez pas vivre ?

Il va y avoir de grands changements dans notre avenir. Dans le passé, les innovations étaient liées aux nécessités de la vie. À l’heure actuelle, c’est toujours la même chose. Mais dans notre avenir, ce sera différent. Le premier changement serait le transport. Les routes, les transports, les automobiles et la logistique changent et prennent de plus en plus d’importance.

Deuxièmement, l’automatisation de la production. Le noyau de la consommation est la production. Jusqu’à présent, la production est passée par automatisation, mais il reste encore à être semi-automatisée. Avec l’IA et les TIC, nous allons bientôt assister à un système de production entièrement automatisé.

Enfin, l’innovation dans les fermes biologiques serait importante. La population mondiale a dépassé sa capacité de production alimentaire. Afin de résoudre ce problème, nous devons adopter un système de production qui ne soit pas affecté par les conditions météorologiques et climatiques.

Merci encore M. Shin. Retrouvez plus d’informations sur leur site.